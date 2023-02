Shakira se sincera sobre su relación con Piqué en medio de reveladora entrevista

Con todo lo vivido por cuenta del rompimiento de la relación entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, se han dado a conocer cientos de rumores en las redes sociales explicando el fin del vínculo entre la barranquillera y el español, que durante más de 12 años estuvieron juntos. Así mismo, la pareja sigue teniendo dos hijos juntos, de los cuales también han estado en medio del ojo público.

En medio de ese contexto y a la par de un resurgimiento musical de Shakira, la cantante barranquillera concedió una entrevista con el periodista Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto de N+, cadena mexicana de noticias del grupo Televisa. Es la primera entrevista televisiva que otorga desde su rompimiento con el exfutbolista.

Shakira y el periodista Enrique Acevedo. - Foto: Enrique Acevedo en Instagram

En el primer avance que lanzó la cadena acerca de la entrevista con la barranquillera, contó que el fin de su relación con Gerard Piqué también significó que para ella se acabara con una fábula en la que ella creía. “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse”, dijo la barranquillera, que manifestó que también soñó con estar con un padre bajo el mismo techo para sus hijos, pero no será posible.

“No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”, dijo Shakira, que habla de que todo el proceso de ruptura la ha hecho mucho más fuerte en todos los aspectos. Confesó que siempre fue alguien dependiente emocionalmente de los hombres y del amor. “He sido una enamorada del amor”, posteriormente contó acerca de lo que significó todo el duelo para ella.

“Ahora me siento completa, siento que dependo de mí misma. Para que esa fortaleza sea real, tiene que salir de un duelo, de vivirlo, de aceptarlo, de que la vida no todo tiene que salir bien, y recoger esos pedacitos”, contó la cantante colombiana acerca de lo que fue su proceso tras su ruptura con el exfutbolista español, Gerard Piqué.

Así mismo, habló de como siempre expresa sus vivencias personales a través de su música, diciendo que es para ella una catarsis y una terapia. “Mis letras, mis canciones y mi música en general, son más elocuentes que yo misma”, dijo la barranquillera entre risas

La cantante colombiana contó como la sesión con Bizarrap fue clave para su proceso de sanación. - Foto: Sony Music

De igual forma, contó la importancia que lanzó junto al DJ y productor argentino, Bizarrap. “A esa sesión podrían haberme tomado una foto de antes y después y se notaría la diferencia. Entré al estudio de una forma y salí de otra”, contó. “Fue un gran desahogo, necesario para mi propio proceso de sanación y recuperación. Es sentir lo que toca sentir, pero también pensar en lo que se está pensando”.

También habló acerca de lo que fue su año 2022, destacando las dificultades que tuvo durante todo ese periodo. “Es extraño y cruel como la vida tiene que valerse de estos momentos para desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías”. Ahora, destaca que en este momento de honestidad brutal para ella misma, su círculo y para su público.

“Me he sentido realmente apoyada por mi público por una manera que jamás esperé que fueran tan claves para ayudarme a levantar cuando estaba en el piso, que estuve en un buen rato en el piso, me dieron la fuerza para levantarme y decir que estoy lista para el próxima round. Que venga la vida y que me muestre que más hay”, contó Shakira en la entrevista.

Con respecto a sus hijos, primero declaró que disfruta poder seguir siendo vigente en el mundo de la música, ya que ellos pueden gozar junto a ella en el momento que vive. “Ellos tienen una participación en mi carrera bastante activa, tienen buenas ideas, mucho criterio y muchas opiniones”, contando que su hijo menor, Sasha, dio la idea del robot en la canción ‘Te felicito’ y Milan, el primer hijo, la del fuego verde.

Habla de la canción que sacó con Bizarrap - Foto: Twitter: NMás

Shakira también confesó que la sesión 53 de Bizarrap fue una idea de su hijo mayor, Milan que según cuenta, le insistió en el tema. “Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino”, contó la barranquillera que le dijo uno de sus niños, que también habló con el agente de la cantante para pedirle que pudieran hacer la canción.

La cantante barranquillera contó acerca de lo que se viene en su carrera, que vienen homenajes de parte de los Premios Grammy, de su labor y sus logros en la Fundación Pies Descalzos, que ayuda a miles de niños en condiciones de vulnerabilidad a poder tener mejores condiciones de vida.

Contó que si mirara para atrás en su carrera y pensando en lo que falta, aún se mantiene motivada para descubrir quien es y lo que puede dar. “Siempre he sido muy inquieta y tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si aún me queda ese talento y no ha desaparecido. Pero eso es lo que hace que tenga ganas de seguir sacando música y ahora, tengo más ganas que nunca”.

“Ahora voy de subida, tengo más confianza en mí misma, que eso es lo difícil para el ser humano, que no sabemos en como vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia. Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creía que iba a ser más bien frágil, pero hay que tener fe, fe en uno mismo”, cerró la galardonada artista barranquillera.