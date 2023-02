Shakira: “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse”

En entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo para el programa En Punto, del canal N+, la cantante colombiana Shakira habló del difícil momento personal que supuso para ella su separación con Gerard Piqué en junio pasado.

Preguntada sobre su canción con Bizarrap, la BZRP Music Sessions #53, y la polémica que ha generado su letra, la colombiana reconoció: “Yo también compraba esa historia, de que una mujer necesita un hombre para completarse. Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo”.

Y mostrando su lado más vulnerable, agregó con total sinceridad que ella también ha “sido una mujer dependiente emocionalmente, debo confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta (de que una mujer necesita un hombre) de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva”.

"Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida", aseguró Shakira en la entrevista al hablar de la traición de Piqué con Clara Chía, - Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

Madura, empoderada y reflexiva, Shakira tiene claro ahora que “no todos los sueños en la vida se cumplen, pero encuentra de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños, estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día”.

Nueves meses después de anunciarle al mundo su ruptura, hoy la artista siente que se basta a sí misma, “que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida. Y cuando sale fortalecida, es cuando has aprendido a conocer tus propias debilidades, aceptar tu vulnerabilidad también, a expresar eso que se siente, ese dolor. Porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”.

Shakira, dice, ha “logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía. Ahora me siento completa. Porque siento que dependo de mi misma y además tengo dos niños que dependen de mi. Así que tengo que estar más fuerte que una leona”.

Deja claro que “esa fortaleza para que sea verdadera y no sea una fachada tiene que ser una fortaleza resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender y tolerar la frustración. De entender que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”.

En la entrevista con Enrique Acevedo habló además de su proceso creativo como parte de la sanación personal: “Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que puedo usar mi voz y prestársela a quienes no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que podamos recibir apoyo una de las otras es muy relevante, es importantísimo”.

“Hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, dijo la barranquillera cuando habló de como tuvo que enfrentarse a estar sola y vivir una ruptura dolorosa. Además, explicó que durante su experiencia descubrió que para lograr sanar completamente tuvo que sentir el dolor y pensar en él, analizarlo y pasar por él.

Shakira y Piqué junto a sus hijos, Sasha y Milan. "Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo”, confesó la artista en la entrevista. - Foto: Getty Images

Las mujeres facturan

Aquello de que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” se ha convertido en una máxima en los últimos días para Shakira. Tras el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53, con el productor argentino Bizarrap, ha conquistado poco a poco YouTube y Spotify, con más de 400 millones de reproducciones de este tema en ambas plataformas.

A comienzos de febrero, además, se conoció que la artista se convirtió en la tercera cantante más escuchada de Spotify, donde suma casi 80 millones de oyentes mensuales, siendo la primera mujer latina en alcanzar este puesto y esa cifra. ¡Una hazaña más para la colombiana en su carrera!

Aún en medio del furor por la BZRP Music Sessions #53, apareció TQG (Te quedé grande), la canción de reguetón que tiene un tono muy similar al de Gatúbela, de la paisa, y que está de número 1 en tendencias musicales en YouTube, y de número 2 en tendencia global de Spotify, la plataforma de streaming.

Solo en Youtube la nueva canción suma ya 97 millones de reproducciones.