‘Quiérete’: el mensaje de Carlos Vives a Shakira tras canciones en contra de Piqué

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar puesto que todo se desató debido a la infidelidad del exfutbolista con una joven de 23 años llamada Clara Chía, integrante de su empresa Kosmos.

La estrella colombiana sigue causando impacto en las redes sociales y acapara la atención de los medios. - Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

La cantante colombiana empezó a dar indicios de la ruptura amorosa por la letra de la canción Te felicito junto a Rauw Alejandro y luego de hacerse oficial la noticia, empezó a lanzar más dardos a su ex y la nueva pareja con temas como Monotonía, Music Sessions #53 y el más reciente TQG junto a Karol G.

Shakira y Karol G lanzaron su primer tema juntas el 24 de febrero. - Foto: Instagram

Es muy notorio que la artista barranquillera ha lanzado fuertes indirectas con las letras de sus canciones y los más afectados han sido Piqué y Clara Chía. Frases como: “Tiene nombre de personas buena, claramente no es como suena”; “Yo contigo no regreso ni que me llore’ ni me suplique’”; “Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias”; “Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito”, están relacionadas con ellos.

Esto ha dado mucho de qué hablar y muchos le piden a la colombiana que ya pase la página y deje de darle importancia a su expareja, puesto que no se lo merece luego de lo que hizo y como la hizo quedar delante de millones de personas.

Uno de los cantantes que le envió un mensaje respetuoso, pero contundente, a Shakira fue Carlos Vives, un amigo desde hace muchos años, quien le hizo ver las cosas desde otra perspectiva y como consejo le dijo que debe pensar mejor lo que dice.

“A mí no me gusta meterme como en esos líos familiares. Uno, ya después de que pasó los 60 años, siempre quiere desearle lo mejor a todos. Tengo una amistad con Shaki de muchos años. Le mando sus mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo ‘quiérete, piensa’; es decir, ‘quiérete mucho’, es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere”, sostuvo el samario en la rueda de prensa del lanzamiento de “El Club de Los Graves”, una serie de Disney+.

El Club de los Graves es una serie de Disney+ en la que participa Carlos Vives. - Foto: Disney+ / Suministrada a la prensa

Aunque el artista se había mantenido alejado de la controversia sobre la relación entre su colega y el exdeportista, no dejó pasar la oportunidad para decir que lo que están haciendo puede tener consecuencias en sus dos hijos, Milan y Sasha.

“Los problemas en la familia cuando uno los ha tenido y los ha vivido son cosas tan dolorosas para uno. Es un momento difícil cuando pasa eso en los hogares, donde hay niños y yo respeto eso”, dijo.

Por último, se refirió a los rumores sobre una colaboración nuevamente como ocurrió con el single La bicicleta, pero indicó que habrá que esperar qué dice la disquera.

Los artistas colaboraron con la canción 'La bicicleta'. - Foto: Tomada de Twitter @Shakira

Carlos Vives siempre ha demostrado que apoya a su amiga y colega Shakira, puesto que, en octubre del año 2022, meses después de la separación, el artista publicó un video que le dedicó a la barranquillera recordándole la canción que grabaron juntos, pero omitiendo la parte donde se nombra a Gerard Piqué.

“Le gusta más la casa, que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla...”, cantó el colombiano y, en lugar de mencionar al español, dijo: “le gusta Barcelona”. Luego, se quedó callado e hizo un gesto de silencio.

Además, para su cumpleaños compartió el regalo que le hizo a la colombiana y con el cual la dejó muy sorprendida y le sacó varias lágrimas, ya que en ese clip salía su padre, William Mebarak, quien ha estado delicado de salud y por ello tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones.