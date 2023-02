“Ha vivido desolación”: psicóloga analiza a Shakira a través del video de ‘TQG’

Shakira y Karol G están en boca de todos por su nueva colaboración, que hace parte del álbum de la paisa Mañana será bonito, que ya rompió dos récords en sus primeras 24 horas de estar al aire, uno de ellos con TQG, el sencillo de las dos colombianas en que cantan a sus exparejas, el exfutbolista Gerard Piqué y el reguetonero Anuel AA.

En la letra de esta canción se pueden escuchar frases interpretadas por Shakira como: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”, que denotan un sentimiento de despecho grande, que no solo está latente en este sencillo, sino en los anteriores que ha lanzado la barranquillera: Te Felicito, Monotonía y Music Session # 53.

Shaki representa el agua con este vestido azul. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Este patrón de catarsis a través de las canciones lo estudió la psicóloga Lara Ferreiro, autora de Adicta a un gilipollas, quien en conversación con el portal El Español de España, declara los sentimientos de Shakira que están latentes en sus frases. “Culpa, ira, esperanza y miedo” sería lo que expresa la colombiana en sus líricas.

La culpa estaría presente en la frase “tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”, dejando claro que Shakira siente vergüenza tratando de mostrar las cosas de una forma cuando en realidad fueron diferentes. Por otro lado, el miedo está presente en TQG en la siguiente frase interpretada por Karol G: “es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente”.

Shakira y Karol G - Foto: Foto: Universal Music

Por otro lado, también hay procesos como la desolación y la aceptación que también se hacen presentes en esta canción, cuyo video alcanzó casi 40 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas de estar al aire. “Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más level”, es la frase que hace latente estos sentimientos anteriormente mencionados.

Sea como sea el caso, Lara coincide en que todos procesan de forma diferente los duelos de las relaciones interpersonales y TQG también es una muestra de eso, pues Shakira viene de lanzar dardos venenosos con nombre propio y Karol G lo ha hecho de una forma más sutil, pero más prolongada. Por ahora, aquí estopa el resto de la letra de la canción, número uno en tendencias de YouTube:

- Karol G: La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

- CORO

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

- SHAKIRA: Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

El nuevo cambio de 'look' de Shakira en canción de 'TQG' con Karol G. - Foto: Captura de video canal oficial @KarolGMusic

- Karol G: No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura, dicen los reportes

- SHAKIRA: Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

- Karol G: Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

- CORO: Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

-Karol G: Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

- Karol G: Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

- SHAKIRA. Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

- Karol G: Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supieras que me buscas todavía

- Coro

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

- Hablado: Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG... Barranquilla, Medallo