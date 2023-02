En España se van de frente contra Shakira por su canción con Karol G: “Está sacando espuma por la boca”

Las famosas cantantes colombianas Shakira y Karol G lanzaron recientemente la canción titulada ‘TQG’ (Te quedó grande). En este sonado tema, ambas artistas no duraron en lanzar duros dardos contra sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente.

La canción sin duda era bastante esperada por los seguidores de Shakira, luego del tema que hace poco también había lanzado, titulado ‘Session #53′, con el productor y DJ argentino Bizarrap. En la letra de este, la colombiana se fue con toda contra su expareja Piqué y la novia de este, Clara Chía.

Como era de esperarse, desde España, país de donde son el exfutbolista Piqué y su novia, no dudaron en irse con toda contra Shakira, tras el lanzamiento de la nueva canción con la antioqueña Karol G.

Las colombianas Shakira y Karol G tras el lanzamiento de la canción. - Foto: Universal Music

Entre los críticos de la barranquillera está el presentador español Kiko Matamoros, durante el programa Sálvame.

Allí, Matamoros dijo: “Esto es de primero de despecho. La primera asignatura que se da en esa carrera es hacerle llegar a la otra…”.

Tras lo dicho por el español en ese programa, una compañera de set no dudó en responderle: “¿La estudiaste tú esa carrera?”.

Sin embargo, él siguió cargando contra Shakira: “Es que está obsesionada. Creo que se lo inventa absolutamente, estamos viendo a un tipo que no ha entrado en guerra a pesar de todas las provocaciones que le ha hecho por activa y por pasiva”.

Y la polémica siguió en el programa Sálvame. Allí le respondieron que luego qué esperaba de Shakira tras lo acontecido con Piqué.

“Ya se metió en su cocina con la otra. ¿Te ponen los cuernos y tienes que quedarte callada? (...)”, le respondieron sus compañeros de set, visiblemente en defensa de la famosa cantante colombiana.

Al final, Kiko Matamoros insistió que el exjugador ya tenía una nueva pareja y lanzó unas breves y duras declaraciones contra Shakira.

”Piqué es un hombre que ha rehecho su vida, está con su pareja, está con sus hijos. Y esta es una reventada que está sacando espuma por la boca todo el día”, dijo puntualmente.

Producto de la relación entre Shakira y Piqué quedaron dos hijos llamados Sasha y Milan.

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa mientras estaban en una calle de Barcelona. - Foto: Europa Press

Vale destacar que en esta canción con Karol G, Shakira lo volvió a hacer, lanzando contundentes mensajes contra el exfutbolista y padre de sus dos hijos.

En la canción ‘Te quedó grande’ con Karol G, Shakira lanzó estas frases que sin duda no pasaron desapercibidas y tienen nombre propio: Gerard Piqué.

- “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” (Coro).

- “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío”.

Shakira y Gerard Pique cuando eran pareja. - Foto: NurPhoto via Getty Images

- “Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

- “Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido”.

- “Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota”.

- “Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”.

A continuación, la canción completa.

Bajo el título ‘BZRP Music Session #53′, la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar con versos también consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el español y su nueva novia Clara Chía, quien tiene 23 años.

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, cantó Shakira al ritmo de música electrónica, con Bizarrap.

La canción de Shakira con Bizarrap.