Gerard Piqué: revelan supuesta razón por la que se desenamoró de Shakira; se habría cansado de ciertos detalles

Shakira y Gerard Piqué quedaron en el centro de distintas noticias en los medios internacionales, debido a la ruptura amorosa que vivieron en junio de 2022. Los dos famosos no escaparon de las críticas y comentarios de los curiosos, quienes les reprocharon sus desencuentros y cruces por temas personales.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

La cantante y el exfutbolista tomaron caminos diferentes, pasando la página y olvidando la vida en pareja que construyeron por más de diez años. El español optó por rehacer su parte sentimental con Clara Chía, joven de 23 años, mientras que la barranquillera se centró en sus hijos y el relanzamiento de su carrera musical.

A pesar de que los dos decidieron guardar silencio y limitarse a lidiar con la presión de la prensa, los reporteros y paparazis internacionales se concentraron en destapar detalles de lo que fue la historia amorosa de Shakira y Gerard Piqué. Los medios hablaron de los detonantes de esta separación, teniendo en cuenta las indirectas y pullas de la cantante contra su ex.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

De acuerdo con lo que quedó registrado por Vanitatis, las canciones de Shakira no lograron su cometido de molestar o incomodar a Piqué, ya que no les prestaba importancia y las dejaba de lado. En este espacio se profundizó sobre la supuesta reconciliación que buscó el catalán en el pasado, asegurando que no era cierto y se trataban de ideas erradas.

“No le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o ha querido volver, porque aseguran que no es cierto”, mencionó el medio.

"Tiradera" de Shakira contra Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

Ante la información que compartió, Vanitatis aprovechó para soltar la supuesta razón por la que Piqué se desenamoró de Shakira en el pasado, precisamente cuando estaban en su larga relación. El portal puntualizó que el exjugador de fútbol se cansó de ciertos detalles, relacionados con peleas y comportamientos de su expareja.

En los datos que salieron a la luz se mencionó que el empresario estaba agotado de la “intensidad” de la artista, ya que lo quería “controlar” y se “quejaba mucho”.

“Es más, cuando Piqué y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho: las peleas eran continuas”, informó Vanitatis.

Según reseñó El Tiempo, todas las discusiones de ahora estaban relacionadas con los niños y las ganas de ponerse trampas en el camino. Cada uno tiraba para su lado y buscaba la manera de evitar que el otro le afectara con sus actitudes y comportamientos.

La cantante y el exfutbolista tendrían una tensa relación desde que firmaron el acuerdo por sus hijos. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Vanitatis comentó de fondo que los problemas entre la expareja se centran en destapar sus movimientos y lidiar con las indirectas que se lanzan de forma pública. Ambos utilizan sus métodos para llevar la situación, lejos de los lentes de los medios.

“Se ‘pican’ el uno al otro en el momento de la entrega de los niños. Muchas veces, Piqué tiene que esperar durante largos minutos -ha llegado a estar media hora- en la puerta hasta que salgan, algo que le expone ante la prensa y que le pone de mal humor”, escribió el portal.

El exfutbolista y la cantante únicamente tienen contacto por temas de sus hijos. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Por el momento quedó en el aire cómo ocurrió todo al interior de la relación de los famosos, teniendo en cuenta la gran cantidad de especulaciones que surgieron a lo largo de los últimos meses. Versiones aparecieron y señalaron las intenciones del empresario por retomar su vida junto a la barranquillera, mientras que otros hablaron de los planes que tiene con Clara Chía a futuro.

Jordi Martin, famoso reportero español, reveló recientemente las intenciones de Piqué por regresar con Shakira, apuntando a la incomodidad que sentiría la joven de 23 años al enterarse de los movimientos de su actual novio. Se habría puesto un ultimátum en la relación, buscando definir el camino.