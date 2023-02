Los suegros del exfutbolista no estarían felices con la relación de los españoles por distintas razones.

Padres de Clara Chía estarían “hartos” de Gerard Piqué; no lo soportarían y lo quieren lejos de la joven

Gerard Piqué y Clara Chía Martí quedaron en el centro de diversas noticias en los medios internacionales, debido a detalles que salieron a la luz de su relación sentimental. La pareja intentó salirse de la polémica, pero cada pasó fue seguido por la prensa y no lograron escapar de publicaciones en las plataformas digitales.

Una vez Shakira estrenó su nueva colaboración con Karol G, las miradas de los curiosos se posaron sobre la pareja de españoles, quienes recibieron un par de indirectas con la letra de este tema, titulado TQG. Ambos catalanes protagonizaron algunas líneas de este proyecto, donde se habló del físico del exfutbolista, la supuesta tiradera de la joven y la “competencia” por un hombre.

Shakira en el videoclip de TQG, colaboración con Karol G. - Foto: Fotograma, 1:09, TQG - YouTube Karol G

Poco a poco el auge de esta canción despertó todo tipo de reacciones en los usuarios de redes sociales, al punto de que Piqué y Clara Chía terminaron como protagonistas de memes y rumores sobre su relación. Medios internacionales apuntaron que la crisis amorosa podría llegar, dejando en el aire qué piensan ambos de lo ocurrido de forma mediática.

El exfutbolista guardó silencio sobre la nueva canción de Shakira junto a Karol G. - Foto: Fotograma, 0:43, ClipEpicardos - YouTube

A pesar del alboroto que causó el lanzamiento musical, la atención de los espectadores se posó sobre nueva información que salió a la luz con respecto a la familia de Clara Chía. La prensa española mencionó que los padres de la joven de 23 años no estarían muy contentos y cómodos con el vínculo sentimental que se generó con el exfutbolista en la actualidad.

De acuerdo con lo que informó El Nacional de Cataluña, los progenitores de la relacionista pública querrían que Piqué esté lejos de su hija, pese a que ya lo conocieron y pasaron las fiestas de Navidad de 2022. En ese entonces el empresario fue a cenar con ellos, disfrutaron de un escenario ameno y tranquilo, pero todo estaría bajo la educación y la cordialidad.

Clara Chía y Piqué son vistos juntos de nuevo en un estadio - Foto: Captura de pantalla

Según reseñó el medio, los papás de Chía le habrían pedido que no lo llevara más a la casa, puesto que no se sintieron cómodos del todo con lo que rodeaba al exjugador de fútbol. El mismo portal enfatizó en que el círculo familiar de la novia de Piqué estaba interesado en esquivar la controversia y no verse involucrado con la ola de críticas.

“La familia de Clara Chía no soporta a Piqué por varias razones. Una de ellas el comportamiento del catalán. No les gusta su personalidad. Siempre con un tono chulesco y envuelto en todo tipo de polémicas, tanto a nivel profesional como personal”, reseñó el medio español.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

De igual manera, el portal indicó que los papás de la joven no veían con buenos ojos el gusto del empresario por llamar la atención y acaparar las miradas de los paparazis, ya que siempre intentaron que su vida estuviera alejada de las controversias. Al tener reconocimiento en su gremio, el papá de Clara teme que algo más grave suceda y salpique su estabilidad personal y laboral.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

“Le gusta llamar la atención y sabe cómo provocarlo, por ello le quieren lejos. La familia de Clara busca absoluta discreción. De hecho, a día de hoy no han aparecido en ningún medio ni en ninguna fotografía. El padre de la joven es un conocido abogado y no quiere verse envuelto en polémicas. Teme que pase algo entre su hija y el ex futbolista y las cámaras estén siempre en la puerta de su casa”, agregó El Nacional de Cataluña.

No obstante, Ok Diario también comentó sobre esta situación, puntualizando en los “hartos” y “cansados” que estaban los papás de la española, buscando la manera de que Gerard Piqué se alejara de su presente y no perjudicara más a futuro.

La joven y el exfutbolista fueron captados por las calles de Barcelona. - Foto: Europa Press

Clara Chía y el ultimátum que le habría puesto a Piqué tras irse a buscar a Shakira

De acuerdo con el periodista Jordi Martin, Shakira ha reiterado varias veces que Gerard Piqué ha intentado en diversas ocasiones volver con ella y justamente por ello el comunicador sostiene que próximamente le preguntará directamente a Piqué sobre esta situación, pues Martin duda que la cantante colombiana esté diciendo mentiras sobre el actuar de su expareja.

Shakira habría revelado que el exfutbolista estuvo buscando una reconciliación amorosa. - Foto: Instagram @shakira

Durante su aparición en el programa de farándula Lo sé todo, el reconocido fotógrafo y periodista español que tiene información de primera mano sobre un momento en que Piqué retornó a la casa de Shakira bajo el pretexto de que era su familia, algo que en un principio a Clara Chía le incomodó profundamente.

En su relato el paparazi afirmó que el exfutbolista estuvo un mes en la casa de su expareja y esa situación molestó a la joven, estudiante de relaciones públicas y colaboradora de la Kings League.

El exfutbolista mencionó a su expareja en una entrevista que concedió para hablar de fútbol. - Foto: YouTube John Nellis

Por ese motivo, cuando Gerard Piqué nuevamente salió del hogar de la colombiana Clara fue contundente al exigirle al exdefensa del Barcelona que él debía “darle su lugar” como su pareja. De acuerdo con Martin, esa discusión generó que Piqué compartiera en su perfil de Instagram una foto junto a Clara para apaciguar la incomodidad de la joven.

La pareja estaría involucrada en noticias por una supuesta crisis que atraviesan. - Foto: Instagram @3gerardpique - Captura de pantalla Europa Press

Pero parece ser que el exfutbolista aún no habría perdido el deseo de recuperar la relación que tenía con Shakira, por ello Chía le ha exigido a Piqué que fuera claro y se definiera en lo que realmente desea.