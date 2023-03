Bailando y sonriendo, así recibió Carmen Villalobos el mes de marzo: “estoy feliz”

Carmen Villalobos es una reconocida actriz colombiana que protagonizó el personaje de Alejandra Maldonado en la nueva versión de la telenovela Hasta que la plata nos separe. La artista estuvo en boca de la opinión pública en 2022, luego de que se confirmara su separación con Sebastián Caicedo, también actor con quien sostuvo a una relación de 13 años.

Pese al tiempo compartido, ambos decidieron pasar la página y le han dado una nueva oportunidad al amor. Ambos ya le revelaron a sus seguidores y a la opinión pública las identidades de sus nuevas parejas.

Carmen Villalobos suele ser muy activa en su cuenta personal de Instagram, en donde ya supera los 21,5 millones de seguidores. Recientemente, la actriz le dio la bienvenida al mes de marzo, compartiendo en esa red social un carrete de imágenes y un video desde su camerino.

En el video, Carmen aparece bailando y cantando la reconocida canción del bogotano Fonseca, Te mando flores. Villalobos tiene un outfit bastante descomplicado, ya que porta una sudadera negra que contrasta con sus tenis color rojo; además se le ve con un peinado donde tiene el cabello recogido y está maquillada.

Por medio de esta publicación, la actriz le mando a sus seguidores la mejor energía para recibir el tercer mes del año.

“Bienvenido marzo. ¡Este año va rapidísimo y así mismo hay que meterle velocidad a nuestras metas! ¡Abrazote gigante desde mi camerino aquí en la bella Bogotá! Que tengan un excelente día”, escribió.

Los comentarios no se hicieron esperar, la mayoría de sus seguidores no dejan de admirar la belleza de la actriz. “Tan espectacular y divina siempre”, “preciosa, tienes una energía increíble”, “eres realmente admirable”, “qué linda que sos Carmencita”, “guapa”, “me encanta verte tan feliz al natural”, “sos tan divina, te adoro”, “éxitos en este mes”, “que tengas un gran mes”, “diosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores y seguidores.

Carmen Villalobos destapó sus encantos más ocultos en sugerente video. - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss

Carmen Villalobos bailó TQG, el nuevo éxito de Shakira y Karol G; ¿indirecta para su ex?

Las famosas cantantes colombianas Shakira y Karol G lanzaron recientemente la canción titulada TQG (Te quedó grande). En este sonado tema, ambas artistas no duraron en lanzar duros dardos contra sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente.

Las colombianas Shakira y Karol G lanzaron una canción juntas. - Foto: Universal Music

La canción, sin duda, era bastante esperada por los seguidores de la barranquillera, luego del tema que hace poco también había lanzado, titulado Session #53, con el productor y DJ argentino Bizarrap. En la letra de esta producción, la colombiana se fue con toda contra su expareja Piqué y la novia de este, Clara Chía.

Desde su ritmo pegadizo y una letra llamativa, los internautas no han podido escapar de escuchar los éxitos de la colombiana, al igual que ‘tirar’ algunos movimientos de cadera. Villalobos no se quedó atrás y recreó con sus propios movimientos y estilo a través de un video en sus historias de Instagram.

Lo que más llamó la atención del video entre los internautas, no solo por sus sensacionales movimientos de cadera, sino también porque la recordada ‘Alejandra Maldonado’ de Hasta que la plata nos separe cantó algunos fragmentos de la canción como el de “dándole like a la foto mía” y “bebé, ¿qué fue? No, pues, que muy tragaíto”, frases que muchos usuarios lo relacionaron con una posible indirecta para su expareja, el actor Sebastián Caicedo.

Aunque Carmen y Sebastián eran una de las parejas que más se esperaba que durara, decidieron tomar caminos separados. Pero en este nuevo año el amor volvió a la vida de Carmen.

Carmen y Frederik esperaron bastantes semanas para oficializar su unión. Foto: Instagram @cvillaloboss. - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss.

Frederik Oldenburg, el periodista y comentarista deportivo de Telemundo, es la persona que le robó el corazón a la barranquillera. Así lo confirmó en el programa Hoy día, en el que le preguntaron, directamente, si tenía una relación con ella, tras haberlos visto muy cariñosos en una discoteca.

“Sí. Estoy feliz, estamos juntos hace poco tiempo. No sé si mi cara irradia felicidad, pero sí”, fue lo que respondió Oldenburg con una gran sonrisa. A lo que añadió: “Es una exclusiva, Carmen y yo somos novios. Un beso, te veo dentro de poco, bella, hermosa, te amo”.