Frederik Oldenburg: ¿quién es y a qué se dedica el novio de Carmen Villalobos?

Desde hace varios días, y tras la sonada ruptura de la actriz barranquillera Carmen Villalobos y el actor Sebastián Caicedo, se venía rumorando sobre la nueva relación que tendría la joven con un presentador venezolano.

Inicialmente se dijo que Villalobos estaría saliendo con otro compañero actor, sin embargo, hace unos días se revelaron unos videos en los que se veía a la actriz en compañía del presentador venezolano Frederik Oldenburg.

Carmen Villalobos es captada en apasionado beso con un famoso presentador - Foto: Getty Images Medios y Media / Colaborador

En el video se puede ver a la actriz en una discoteca, en compañía de un hombre quien la besa de manera apasionada durante la fiesta. Para ese momento, el medio no dio a conocer de quién se trata y hasta el momento la actriz no se ha referido al hecho.

Tras la revelación, la actriz contó en sus redes sociales que se encontraba muy feliz por estos días y que empezaba la semana con toda la energía, lo que muchos relacionaron con su nuevo amor.

“Hoy oficialmente arranca mi 2023 ❤️ Después de unos días espectaculares 😻 estoy lista para cumplir con todos los objetivos que me tracé para este año! Más feliz, radiante, afortunada, enamorada 😻 y fuerte 💪🏼 empiezo mi año 🥳💃🏻❤️ Espero que ustedes también empiecen su año con toda la actitud ❤️Feliz semana para todos”, escribió en su última publicación la actriz.

Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos - Foto: Tomado de Instagram @fedefutbol

Por su parte, el venezolano decidió contar abiertamente que tiene una relación con la colombiana y así oficializó su noviazgo en el programa Picante y Explosivo.

Allí afirmó que está muy feliz y enamorado, que llevan unos pocos meses saliendo, pero que todo marcha en orden y están muy felices.

“Estoy feliz, estamos juntos hace poco tiempo. No sé si mi cara irradia felicidad, pero sí. Es una exclusiva, Carmen y yo somos novios”, dijo en el programa.

Tras la revelación del noviazgo, los seguidores de la actriz se preguntan quién es el famoso presentador,

Oldenburg es venezolano, pero ha impulsado su carrera en Estados Unidos como presentador. Estudió comunicación social y profundizó su carrera en periodismo deportivo, ya que en algún momento debutó como futbolista profesional. También jugó fútbol de manera profesional e hizo parte de la segunda división de Uruguay, esto gracias a que, a pesar de haber nacido en Venezuela, se mudó en 2012 a Uruguay, país donde también debutó como periodista deportivo.

En Estados Unidos ha sido reportero y presentador de diferentes programas con audiencia latina y actualmente se encuentra presentando un reality de temática deportiva; allí habría conocido a la colombiana.

En redes sociales tiene más de 194.000 seguidores quienes aplauden su vida fitness y sus rutinas deportivas.

Carmen retoma labores

El pasado fin de semana, Carmen compartió -en una historia de Instagram- que estaba volviendo a Bogotá para retomar el próximo lunes todas sus labores, incluyendo el gimnasio.

“Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo van? Yo acá apareciendo, poniéndoles la carita después de muchos días, pero siempre les he dicho que si uno no tiene nada bueno que mostrar ni que contar, pa qué, pa’ qué aparece por aquí”, expresó la barranquillera con el particular acento costeño.

Foto: Instagram @cvillaloboss - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss

De igual manera, la actriz manifestó la verdadera razón por la que estuvo alejada de redes en este comienzo de año: “Creo que también es justo, pues, momentos de desconexión, de pasarla bien en familia, con la gente que uno quiere, con la gente que uno ama”.

Vale la pena recordar que luego de trece años juntos, la actriz Villalobos y el actor Caicedo decidieron poner punto final a su unión. Carmen hizo el anuncio, tras varias especulaciones, por medio de un video que compartió en sus redes sociales. Ambos han aclarado que los motivos de su separación son personales; sin embargo, han manifestado que nunca hubo una tercera persona en medio de su relación.