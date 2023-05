Así reaccionó Goyo al encontrarse con Shakira en los Premios Billboard

Las rupturas entre celebridades suelen convertirse en un tema de interés público y una de las más controversiales ha sido la sucedida entre el exfutbolista Gerard Pique y la cantante Shakira, quien se ha destacado en el último año por el éxito de sus nuevos temas musicales.

Por eso, después de que fue galardonada en Billboard como mujer del año, la intérprete de ‘Monotonía’ quedó en el centro de un particular momento cuando estaba con otras figuras públicas.

Un video replicado en Instagram mostró la sorpresa de la expareja de Gerard Piqué al verse de frente con la cantante colombiana Goyo, de ChocQuibTown.

Ruptura de Goyo y Tostao

La ruptura de los dos cantantes, al igual que en el caso de Shakira y Pique, fue relevante a comienzos de 2022, incluso la artista chocoana ha bromeado sobre cómo sería una ‘tiradera’ contra su exesposo.

En el video se muestra el gesto de la barranquillera, quien dejó en evidencia el asombro de ese encuentro con la mujer que finalizó una relación sentimental en la que duró más de una década con el hombre que trabajaba junto a ella.

De hecho, el artista Tostao, exparticipante de ‘Masterchef’ en la edición de 2022, ha aparecido en público junto a su actual pareja amorosa en imágenes en las que se ve muy contento viviendo su nuevo proceso.

Goyo y Tostao, expareja de artistas de ChocQuibtown - Foto: Instagram @goyo y @tostao

Discurso de Shakira al recibir el premio como ‘Mujer del Año’ en los Billboard

La premiación de Skakira estuvo repleta de emociones, ya que la colombiana ofreció un discurso que despertó los elogios del público.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”, aseguró la artista, mientras cientos de personas aplaudían.

El 2023 no ha sido un año fácil para la barranquillera, ya que se ha enfrentado a una separación, un proceso legal por supuesto fraude fiscal y además dejo Barcelona, la ciudad en la que vivió por más de una década: “es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, dijo.

Durante su relato, Shakira añadió que dejó de quererse a sí misma por esperar el cariño de otra persona. “¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

Shakira y el exfutbolista Gerard Pique. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

En su emotivo discurso, que se llevó todas las ovaciones, Shakira habló sobre la infidelidad que acabó con su relación con el exfutbolista catalán: “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”.

Celebridades presentes en Música Latina de Billboard

Aunque la presencia de Shakira llenó todo el lugar, también se encontraron otros jóvenes artistas como la puertorriqueña Gale y la mexicana Mariangela mencionándola como su “ejemplo a seguir en la música”.

La cantante mexicana Ana Gabriel fue otra de las artistas presentes en los Billboard 2023. - Foto: Foto Especial para El País

La lista de homenajeadas incluye además a Ana Gabriel con el premio Leyenda Viviente, Emilia como Artista en Ascenso, Evaluna con el premio Tradición y Futuro; Goyo, quien recibirá el premio Agente de Cambio, y Thalía que será honrada con el premio Poderosa Global.

Otros artistas presentes en el evento, además de Shakira, fueron los colombianos Greeicy y Mike Bahía, el cantautor Keytin, las compositoras Elena Rose y Nicole Zignago. Las mujeres fueron de negro, con estilos tan variados como su música, mientras que los hombres iban más sobrios como para no llamar la atención.