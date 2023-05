El Cholo Valderrama se quejó en redes sociales porque no le dejaron terminar un concierto en Bogotá, ¿qué pasó?

Orlando Valderrama, más conocido como el ‘Cholo Valderrama’, es el primer cantautor llanero en ganar un Grammy Latino (2008) y en dejar esta cultura en lo más alto del mundo pues ha llevado sus letras hasta la tradicional torre Eiffel en París.

El 12 de octubre del año 2022 el artista boyacense sorprendió a Colombia al anunciar que estaría en el teatro de la Alianza Francesa en París (Francia), ciudad donde se realizó la edición 25 del Festival Imaginario.

Valderrama, uno de los más grandes representantes de la música llanera a nivel internacional, no dudó en visitar los diferentes lugares emblemáticos de la capital francesa, entre ellos la tradicional torre Eiffel, referencia turística que a diario es recorrida por los miles de visitantes que recibe la ciudad luz.

Cholo Valderrama en París antes de su concierto. Captura de pantalla @CholoValderrama - Foto: Captura de pantalla @CholoValderrama

El artista usó en las últimas horas su cuenta de Twitter para quejarse de que el día sábado 6 de mayo le cortaron un show en vivo, algo que evidentemente no le gustó y por eso decidió publicarlo en las redes sociales. Según el Cholo Valderrama, es la primera vez en toda su carrera que le paran un concierto, al que solo le restaban dos minutos.

“Anoche estuve en un concierto en Corferias en Bogotá. En 50 años de carrera nunca me habían cortado un show al que solo le faltaban 2 minutos para terminar”, aseguró el artista en su cuenta de Twitter.

Pero ahí no se quedó la queja de Valderrama, pues además les pidió a los organizadores del evento que no volvieran a contar con él para futuros conciertos. Mostrando la molesta que le generó que no respetaran su tiempo completo del show de este sábado en Bogotá.

“Solo le pido a los organizadores que no me vuelvan a llamar a sus conciertos. Gracias a quienes asistieron. Gran abrazo”, terminó diciendo el Cholo Valderrama en su cuenta personal de Twitter en la mañana de este domingo 7 de mayo.

Anoche estuve en un concierto en Corferias Bogotá. En 50 años de carrera nunca me habían cortado un Show al que solo le faltaban 2 minutos para terminar. Solo pido el favor a los organizadores que no me vuelvan a llamar a sus conciertos. Gracias a quienes asistieron. Gran abrazo — CholoValderrama (@CholoValderrama) May 7, 2023

El evento tiene como nombre ‘Viva el Llano’ y presentaba a varios representantes de la música llanera en Corferias en la capital del país. Por lo que había gran expectativa porque había varios artistas que pocas veces se ven juntos como lo son Reynaldo Armas, Walter Silva, Aries Vigoth, ‘Cholo’ Valderrama, Palo Cruzado, Scarlett Linares y Jhon Onofre.

La música llanera convoca a muchas personas en la capital del país. - Foto: Diego Lagos

Como se acostumbra en esta red social, el trino del artista generó debate y burlas, ya que, si bien muchos usuarios de Twitter lo apoyaron en su queja, otros se burlaron de lo que escribió y aseguraron que se estaba creyendo muy importante. Comentarios que no ignoró Valderrama, puesto que les respondió a varios con humor y respeto.

Por realización de un concierto, Bogotá no prestará el estadio El Campín para la Copa Libertadores Femenina

Bogotá había sido elegida como una de las sedes de la Copa Libertadores Femenina que se desarrollará en el país durante el mes de octubre. Pero, según se conoció en las últimas horas, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD habría informado que el estadio El Campín no podría ser prestado para el torneo internacional, debido a que habrá un concierto para esas fechas.

El IDRD envío una carta a Andrés Tamaño, secretario general de la Federación Colombiana de Fútbol, avisándole a la FCF y a la Conmebol que el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de la Bogotá no estará disponible para llevar a cabo la Copa Libertadores Femenina, ya que se encuentra reservado.

“IDRD agradece a la CONMEBOL por tener en cuenta el estadio Nemesio Camacho El Campín como uno de los escenarios deportivos que formarán parte del campeonato Conmebol Libertadores Femenina 2023″, y agrega que “del 30 de septiembre al 6 de octubre se estará realizando el montaje, evento y desmontaje del concierto The Weeknd - After Hours Til Dawn Tour 2023″, dice la carta.

The Kiss se presentó en el estadio El Campín en abril. - Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

Es decir que la Alcaldía de la ciudad ya estaría comprometida con el concierto de The Weeknd, por lo que le daría el “no” a la Copa Libertadores Femenina, un evento que es muy importante para el fútbol femenino colombiano, debido a que los equipos del país son permanentes protagonistas de este torneo internacional.

La carta del IDRD termina invitando a la Conmebol a buscar otras fechas para realizar el campeonato o usar el estadio Metropolitano de Techo, el cual tiene una capacidad mucho menor a la del estadio El Campín.