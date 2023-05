“El Cholo Valderrama es un desagradecido y mentiroso”: empresario de conciertos ataca violentamente al maestro

El pasado sábado 6 de mayo, el Cholo Valderrama se presentó en Corferias, junto con otros siete artistas de la música llanera. El evento agotó boletería. Luego, el cantautor usó su cuenta de Twitter para quejarse de que le cortaron un show en vivo, algo que evidentemente no le gustó y por eso decidió publicarlo en las redes sociales. Según él, es la primera vez en toda su carrera que le paran un concierto, al que solo le restaban dos minutos.

“Anoche estuve en un concierto en Corferias en Bogotá. En 50 años de carrera nunca me habían cortado un show al que solo le faltaban 2 minutos para terminar”, escribió en sus redes sociales.

Frente a estas declaraciones, SEMANA contactó a Juan Velásquez, el promotor de eventos y organizador del concierto para conocer su versión sobre los hechos. Él manifestó que el hecho resultó doloroso para su familia, quien durante 40 años ha trabajado apostándoles al talento de los artistas.

Inicialmente, explicó que este fue un concierto organizado por privados, lo que representa un riesgo por la alta inversión que se realiza. Solo el montaje, el pago de los artistas, entre otros gastos, sumaron 2.000 millones de pesos, aproximadamente, sin tener la seguridad de si se vende o no toda la boletería. Pocas veces los empresarios que no son contratados por entidades públicas como alcaldías o gobernaciones le apuestan a un género muy regional, pues prefieren jugar a la fija.

De hecho, para la fecha del concierto, la idea era montar un espectáculo de música popular que tiene gran acogida entre el público colombiano, pero la apuesta del empresario fue lo autóctono, por eso invitó a grandes leyendas del joropo, como Walter y Luis Silva, Reinaldo Armas, el Cholo Valderrama, entre otros.

Desde un inicio, quien habría presentado mayor número de exigencias para subirse al escenario fue Valderrama, quien en la apuesta inicial del cronograma cerraría el concierto, pero él dejó claro que no cantaría después de las 10 de la noche. Según algunos testigos, desde un inicio habría retrasado los horarios y habría tenido una actitud difícil.

Cholo Valderrama dice que come mango de la primera mata que sembró. - Foto: Tomada de @CholoValderrama

El tiempo en tarima sería de 60 minutos con cronómetro en mano. Y la presentación sería en una tarima giratoria, lo que permite que mientras un artista se va despidiendo de su público, el otro va ingresando al show, por eso los tiempos tienen que ser exactos, por respeto a los asistentes y a los otros colegas.

En un video de la presentación se evidencia que cuando el Cholo se estaba despidiendo de su público, el cronómetro ya estaba en ceros. “El Cholo Valderrama es un malagradecido y un mentiroso”, dijo el empresario en SEMANA.

Indica que no entiende cómo el Cholo, que podría alzar la voz para destacar y promover su género, se dedica a desprestigiar un evento, como si quisiera demostrar que es el centro de atención. “Es que esto se llama joropo, no se llama Cholo Valderrama. Los demás exponentes de la música llanera son amables, humildes y también les sobra talento”, enfatizó Juan Velásquez.

Concierto de la Noche Llanera en Corferias. - Foto: Tomada de @ricardoleyvavap

Este medio conoció el mensaje que envió el maestro Walter Silva a los organizadores: “Mándemeles un abrazo de mucha gratitud de mucha felicidad por lo que aconteció, fue una noche histórica para la música llanera”.

El evento fue un éxito, más de 8.000 personas asistieron, los palcos más económicos fueron de cinco millones de pesos. Los empresarios le apuestan a realizar otros eventos con la música llanera, pero lo que tienen claro es que, tras la insatisfacción del Cholo Valderrama, no lo van a volver a convocar. “Si él lo que quiere es que no lo llamemos, pues no lo volvemos a hacer. Ese reclamo basado en mentiras fue algo que me dolió. Nunca nos habían hecho un reclamo porque supuestamente se le robaron 2 minutos del show”, puntualizó el promotor de eventos.

Cabe recordar que Orlando Valderrama, más conocido como el Cholo Valderrama, es el primer cantautor llanero en ganar un Grammy Latino (2008) y en dejar esta cultura en lo más alto del mundo, pues ha llevado sus letras hasta la tradicional torre Eiffel en París.

Cholo Valderrama en París antes de su concierto. Captura de pantalla @CholoValderrama - Foto: Captura de pantalla @CholoValderrama

Como se acostumbra en esta red social, el trino del artista generó debate y burlas, ya que, si bien muchos usuarios de Twitter lo apoyaron en su queja, otros se burlaron de lo que escribió y aseguraron que se estaba creyendo muy importante. Comentarios que no ignoró Valderrama, puesto que les respondió a varios con humor y respeto.