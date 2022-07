Confidenciales “Si se acaba el ganado, se acabarán los caballos, luego los llaneros y el joropo”: El Cholo Valderrama

En su cuenta en Twitter, El Cholo Valderrama, primer cantautor llanero en ganar un Grammy Latino (2008), publicó un sentido mensaje que sin duda preocupó a sus seguidores y abrió el debate en esa red social.

“Si se acaba el ganado, se acabarán los caballos, luego los llaneros, y el joropo; solo quedará el silencio omnipresente en la desaparición de una cultura. El llano: solo, rapio, triste…”, fue el mensaje del famoso artista llanero.

Sin embargo, ahí no paró todo. Tras el angustioso llamado del cantautor en la citada red social, uno de sus seguidores le pidió no achicopalarse pero, al parecer, el cantautor no se mostró muy positivo.

“No se achicopale mi Cholo que usted puede liderar un llano federal, grande y soberano”, le comentó puntualmente el seguidor (@Fianchet0) a El Cholo Valderrama, a lo que este le respondió: “No me achicopalo, solo una hipótesis ante una realidad que parece avecinarse…”.

En el llano se cultivan alimentos como arroz, maíz, café, cacao.

“Querido Cholo, usted entenderá que utilizar unas tierras tan fértiles y prósperas como las del llano en solo ganado es un desperdicio, más aún cuando somos un país que debe diversificar sus grandes cultivos y producir más productos agrícolas”, dijo exactamente el anterior cibernauta.

Sin dudar, El Cholo Valderrama le pidió informarse un poco más, recordándole que más allá de ganado, en el llano se cultivan alimentos como arroz, maíz, café, cacao.

“Le parece poco el arroz que se siembra? Sin hablar del maíz, el café, el cacao... etc. El municipio donde vivo es un emporio arrocero. Más información, por favor”, fue la respuesta que le dio el cantante a su seguidor.