Video: el gesto viral de Maluma cuando le entregó a Shakira el premio a la ‘Mujer del año’ de Billboard

El sábado 6 de mayo se celebró la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, un evento de la franquicia Billboard’s Women in Musica, donde se reconoce a artistas, ejecutivas y creativas latinas en la escena musical. Durante la inauguración del evento, los organizadores decidieron darle el premio a la ‘Mujer del año’ a la artista colombiana Shakira.

A pesar de que la colombiana ha sido una de las figuras más mediáticas durante los últimos años no solo por su carrera musical, sino también por la ruptura con Gerard Piqué, no pasó por la alfombra donde se encontraban los medios de comunicación, pero recibió el premio de manos del reconocido cantante urbano Maluma, uno de los tantos colaboradores de varios de éxitos de Shakira.

Pero la entrega de este premio fue particular, pues Maluma, quien en su momento le habría provocado un ataque de celos a Gerard Pique cuando grabó con la barranquillera en 2017, dio un emotivo discurso en honor a su colega.

“Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias. Shakira rompió la historia con sus letras, generando un éxito que ahora es un himno femenino”, dijo el artista antioqueño antes de darle el galardón.

Maluma y Shakira. - Foto: Twitter: @Paky_Shak

Además de sus sentidas palabras, Maluma conmocionó a más de uno cuando Shakira se acercó a recibir el premio. El cantante antioqueño recibió a la artista con una especie de venia en donde se agachó en señal de respeto, la abrazó y con sus manos le hizo un sentido gesto de admiración.

Shakira, la ‘Mujer del año’ de Billboard

Al dar su discurso, la colombiana agradeció el reconocimiento y le envió un sentido mensaje de empoderamiento a todas las mujeres dedicándoles el premio a su madre y a las madres solteras. En medio de su discurso, Shakira dijo: “El premio se lo dedico a mi madre, a las mujeres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el año de la mujer”.

Se ha dicho que la barranquillera volverá este año a presentarse en Colombia. - Foto: Colprensa

Asimismo, dijo que “es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres son más fuertes de lo que pensábamos” e hizo ciertas menciones discretas con respecto a lo que ha pasado con su vida durante el último año tras su ruptura con Gerard Piqué, refriéndose a las lecciones que le ha dejado este fuerte proceso.

Aquí está el premio mujer del año para la grande y la inigualable Reina de la música latina Shakira entregado por Maluma… #BBMujeresLatinas @maluma @shakira pic.twitter.com/GmcOhPhsAi — Leon Espitia  (@espitia_h) May 7, 2023

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida y de verdad he sentido en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención o el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado, pero llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse como es. Creo que hay un momento cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo y por el deseo de ser auténtica”, dijo Shakira.

A su vez, Shakira hizo alusión a los aprendizajes que le ha dejado su ruptura amorosa y dijo: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”.