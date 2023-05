Hija de Darío Gómez sorprende y revela que la última esposa de su padre es también su sobrina

Catalina Gómez, hija del fallecido ‘Rey del despecho’, Darío Gómez, dio unas reveladoras declaraciones por medio de sus redes sociales, en donde contó a sus seguidores que la más reciente esposa de su padre en realidad es una de sus sobrinas.

El intérprete de canciones como La tirana, Mi renuncia y Sobreviviré falleció el pasado 26 de julio de 2022 en la ciudad de Medellín y dejó un legado dorado para la música popular en Colombia. Sus familiares, amigos, colegas y seguidores aún tratan de sobrellevar su ausencia.

Sin embargo, en las últimas horas el nombre del maestro Darío volvió a sonar, luego de que su hija Catalina asegurara que Johana Vargas, última esposa del artista antes de fallecer, es también sobrina de Gómez, revelación que tomó por sorpresa a más de un seguidor en redes sociales.

Catalina aseguró que Johana Vargas, última esposa del maestro antes de fallecer, es también sobrina del cantautor. - Foto: Instagram: @catica1604

El tema surgió gracias a la dinámica de “caja de preguntas” en las historias de Instagram. Uno de los usuarios preguntó por su relación con Johana Vargas.

“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Porque ella es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez”, explicó Catalina.

La joven no ocultó el malestar que una vez sintió por la forma como se dio la unión entre su padre y otro miembro de la familia. Catalina explicó que la convivencia con Johana era frecuente desde la niñez, pero fue en su etapa adolescente cuando comenzó el acercamiento sospechoso con su padre.

“Ella tiene tres hermanos, a quien mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos, les dieron una finquita en La Tebaida, le tendieron la mano y ella pagándoles a mis papás metiéndosele en el hogar a mis papás (...) Se les metió en el hogar, desde sus 15 añitos, con lo que no voy. A mi papá se lo perdoné en vida, a ella también. No tengo odio ni rencor”, reveló la hija del ‘Rey del despecho’.

La joven no ocultó el malestar que una vez sintió por la forma como se dio la unión entre su padre y otro miembro de la familia. - Foto: Instagram: @catica1604

A pesar de la molestia que pudo representar dicha situación para Catalina, ella aseguró que en vida perdonó a su padre, al igual que a la pareja de su papá.

“He sentido la presencia de mi padre”

Una de las preguntas trascendió al plano sobrenatural y estuvo encaminada a si Catalina ha sentido la presencia de Darío Gómez después de fallecer. La respuesta fue sorprendente.

“Sí, he sentido la presencia de mi padre muchas veces, demasiadas veces. La más bonita fue en la casa finca, cuando armamos el telescopio que le entregó a mi niño. En ese momento ya nos íbamos a venir a Medellín y nos estábamos despidiendo. En ese momento, mi papá dijo: ‘Cata’. Yo creí que estaba loca y simplemente miré y pregunté si alguien me llamó. Todo el mundo me dijo que fue mi papá, ocho personas más escucharon. Eso fue maravilloso. Escuchar decir ‘Cata’ de mi papá otra vez fue algo superlindo”, relató.

Otra pregunta fue cuál es su canción favorita de Darío Gómez, pero Catalina dijo no poder elegir solo una porque todas le gustan. “No hay una predilecta”, confesó.

Una de las preguntas trascendió al plano sobrenatural y estuvo encaminada a si Catalina ha sentido la presencia de Darío Gómez después de fallecer. La respuesta fue sorprendente. - Foto: @catica1604

Otro seguidor aprovechó la oportunidad para preguntarle a Catalina Gómez qué extraña más de su padre.

“Extraño muchas cosas. Como ser humano, lo extraño como papá, verlo, escucharlo. No es lo mismo escucharlo en una canción a escucharlo como cuando me llamaba, a verle la carita, a reírnos con él cuando íbamos a un viaje de trabajo, a verlo en la oficina laborando con nosotros, sus chistes”, expresó Catalina.

Además, incluyó aspectos que extraña del ‘Rey del despecho’ como artista: “verlo en tarima. Yo digo que, como él, nadie. Porque él se convertía en un ser único. Él la daba toda, era único y sencillo, bondadoso y eso lo hacía tan lindo”.