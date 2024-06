Real Madrid cambia planes con Mbappé tras quedar campeón de Champions; radical decisión de última hora

Si la historia en la final de este sábado hubiera sido distinta, si el Madrid hubiese perdido el título, el equipo español hubiera presentado a Mbappé en los próximos días cercanos. No obstante, debido al triunfo, Kylian sería anunciado después de la celebración del título .

Reacciones al triunfo del Madrid

“No sabría explicarlo. Es una felicidad inmensa. Un partido muy complicado, ya lo dijimos. La primera parte hemos salido vivos, el Dortmund ha sido bastante superior. Sabíamos que iba a llegar nuestro momento ”, dijo en declaraciones a Movistar Plus , recogidas por Europa Press .

“Este año he subido a los córneres, la determinación es clave para mí, en mi carrera. Avisé con una y la segunda la he enchufado. Yo prefería ganarla más holgado. El Dortmund estaba en la final por méritos propios y en el primer tiempo no hemos merecido ni el empate. Esto es fútbol, los palos, hemos sabido sufrir”, terminó.