La hermana de Karol G, Verónica, muestra su cuerpo sin filtros luego de dar a luz

Karol G ha tenido dos meses muy ocupados pero al mismo tiempo muy llenos de satisfacciones tanto para su carrera artística como en su vida personal, pues acaba de lanzar su álbum Mañana será bonito, uno de los más exitosos del año, y también se convirtió en tía hace ya un par de semanas, asunto que también la llenó de felicidad.

Fue su hermana Verónica, la mayor de las Giraldo, quien hizo tía a la cantante paisa, asunto que alegró a toda la familia y que también noticia a nivel nacional, pues la intérprete de Amargura se encargó de contárselo al mundo a través de sus redes sociales, donde muchos fans le enviaron felicitaciones tanto a la artista como a la nueva mamá.

Verónica Giraldo - Foto: @verogiraldonavarro

Sin embargo, los partos y las nuevas etapas de la vida no siempre generan felicidad y sentir tristeza y depresión en estos momentos es normal para algunas mujeres, como le sucedió a Verónica, quien no solo sufrió un bajón emocional luego de tener a su bebé, sino que esto le desarrolló algunas inseguridades con su rol de madre y específicamente con su cuerpo, pues el cambio es grande y abrupto y requiere tiempo para las mujeres acostumbrarse a su nueva anatomía.

En las historias de Instagram del perfil oficial de Verónica se puede ver una historia en la que la paisa se sincera sobre este tema y le cuenta a sus seguidores cómo ha afrontado esta nueva etapa, compleja para ella a nivel personal.

Verónica muestra su realidad luego de ser mamá. Foto: Instagram @veronicanavarrogiraldo. - Foto: Foto: Instagram @veronicanavarrogiraldo.

“Pensé mucho en montar esta foto porque se que algunas mujeres me van a criticar, pero lo hice porque hay que crear conciencia que el cuerpo, por más que queramos verlo como antes, no será. Ahora estoy tratando de verlo con más amor, ya que esto es el cuerpo de una mujer que acaba de dar a luz, que obviamente tiene inseguridades, pero que lo está amando tal cual es”, relata la paisa en su publicación, en la que muestra parte de su glúteo y su abdomen al natural.

Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G. Foto: Instagram @veronicanavarrogiraldo. - Foto: Foto: Instagram @veronicanavarrogiraldo.

Verónica también aprovechó el momento para continuar con el arduo trabajo que ha hecho su hermana Carolina para derrocar cánones irreales de belleza femenina y así mostrar la belleza humana de la anatomía de las mujeres, sin retoques ni intervenciones físicas nocivas.

“Sé que llegará el momento de cuidarlo, pero les quería compartir esto para que no nos demos tantos golpes porque nos muestran siempre una figura perfecta cuando no existe… Mi gran consejo es: amémonos más y valoremos lo que tenemos”, añadió Verónica Giraldo.

Karol G siempre ha estado al tanto de los sentimientos de su hermana y en una de sus últimas presentaciones le dedicó una de sus canciones de su nuevo álbum incluso cuando esté aún no había visto la luz del día, llamada Mientras me curo el cora, cuya letra en su inicio dice: “Dame tiempo que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquitos. Sí, hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito”.

Adicionalmente, la misma cantante también mostró su cuerpo sin filtros al tiempo que Verónica publicó su historia. En el perfil oficial de Instagram de la intérprete de Gucci los paños, se puede ver un álbum de fotos en el que Karol G muestra sus celulitis, sus curvas abundantes y sus atributos voluptuosos, en un bikini negro diminuto que resalta toda su sensualidad.

Este post no solo funciona para vender aún más la nueva música de la cantante, también es parte de su activismo, en el que muestra cuerpos reales de mujeres cotidianas, como ha hecho en los clips de sus canciones Pineapple y Provenza, una muestra fehaciente del poder femenino actual, que es tan diverso como las letras y sonidos que crea Karol G.