“Le encanta la forma en la que me expreso”: Karol G recordó emotivo momento que tuvo al conocer a Rihanna

Una de las cantantes referentes de Colombia a nivel mundial es, sin lugar a dudas, Karol G. Desde hace varios años, la antioqueña se ha hecho un espacio en el mundo de la música internacional. Por lo que ha afianzado relaciones con artistas de la talla de Shakira y Rihanna. En una entrevista recordó la vez que conoció a la cantante nacida en Barbados.

Karol G estuvo de invitada en el programa de entrevistas de España ‘El Hormiguero’ y contó lo que le dijo Rihanna la primera vez que la conoció. En primer lugar, la paisa no le halla razón a cómo logró interactuar con ella, debido a que siempre la ha visto como un ejemplo a seguir y de las artistas más importantes del planeta.

Karol G durante el programa de 'El Hormiguero'. Foto: Instagram @elhormiguero. - Foto: Foto: Instagram @elhormiguero.

Sin embargo, agradeció la oportunidad de conocerla. Todo se dio en el marco del Super Bowl de este año, en el cual la barbadense fue la estrella del show de medio tiempo. La antioqueña afirmó que en ese momento ella estaba temblando, por los nervios que sintió al cumplir ese sueño. Fue tan expectante el momento, que antes de saludarla, le ofreció disculpas por estar temblando.

Karol G aseguró que es una gran fanática de Rihanna y destaca su personalidad, a tal punto que ha reflejado en ella ciertas conductas y modos de pensar de la artista.

La exponente del reguetón se reunió en privado con Rihanna y no pudo esconder la emoción que sintió. - Foto: Instagram: @karolg

Por su trayectoria e impacto, Rihanna conocía a la colombiana. Es por eso que, luego de apreciar el cariño que le tenía, le dijo unas palabras que quedaron marcadas para Karol G, las cuales la hicieron llorar. “Me dijo algo que yo traté de contener y no llorar, pero me dijo que le encanta la forma en la que me expreso en las redes sociales. Yo de ella he aprendido a querer mi cuerpo de las diferentes etapas de mi vida como ella en sus diversos momentos de su vida, de cómo ella lo ha defendido y ella me dijo a mí que ella quería su cuerpo por cómo yo me expresaba en las redes sociales y eso me hizo llorar, la amé, fue demasiado especial”, sostuvo.

La conversación entre ambas se dio después de la presentación de Rihanna. Solo fueron 13 minutos, pero para Karol G fue una experiencia única. Las redes sociales explotaron cuando la colombiana publicó una foto con Rihanna, acompañada de la frase ‘Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO’.

Esta entrevista no es la primera en la que la antioqueña se refiere a ese encuentro con Rihanna. Aunque sí es la primera vez que cuenta un poco de lo que hablaron. Hace dos semanas, Karol G conversó con Apple Music sobre aquel día.

Rihanna en el Super Bowl. Foto: AFP. - Foto: Getty Images via AFP

Por un lado, indicó que cuando la organización del evento confirmó a Rihanna como la artista del show del entretiempo, ella le solicitó a su equipo hacer todo lo necesario para conseguirle una entrada a los palcos. “Les dije ‘Necesito un palco. Voy a comprar mi palco y voy a estar allí, simplemente disfrutando de ese espectáculo porque la amo y esta puede ser la única oportunidad que tenga de verla cantar en directo”, mencionó.

Sin embargo, un error en el trámite hizo que la asignaran en un asiento normal, en el cual le costaría ver el show de Rihanna en su esplendor. Karol G quería vivir la noche cerca de la tarima. Ese momento resultó ser triste para ella, pero todo cambiaría con una ‘llamada milagrosa’.

Contra toda idea o sueño, el manager de Rihanna, Jay Brown, se puso en contacto con la colombiana para informarle que le ofrecía dos entradas para su palco. La colombiana pasó de tener la cara larga a saltar de la emoción.

Luego de culminado el show de Rihanna, Karol G se dispuso a viajar de urgencia a República Dominicana, debido a que tenía que atender un concierto. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando recibió una llamada del equipo de Brown. El manager quería conocerla personalmente y presentarle a la barbadense.

Sin dudarlo ni un segundo, la colombiana se subió a su vehículo y, junto con su equipo, recorrieron las calles por dos horas. Aunque el recorrido fue largo, para ella valía la pena por conocer a Rihanna. “Yo no tenía la sensación de que iba realmente a reunirme con ella. Era un poco raro para mí creerlo, pero estaba haciendo un esfuerzo por disfrutar realmente la oportunidad”, recordó.

Finalmente, el encuentro entre ambas se dio. La situación fue muy especial para la antioqueña, por lo que reflexionó de lo que vivió y afirmó que fue un momento importante para su carrera. También consideró que todas las personas deberían tener la oportunidad de conocer a sus ídolos y que estos sean así de amables como Rihanna fue con ella.