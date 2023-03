Presentador español confunde a Karol G con Becky G frente a la colombiana y en directo

La cantante Karol G está viviendo el mejor momento de su carrera y todo gracias a su nuevo disco Mañana será bonito, que estrenó hace menos de una semana y ya es uno de los candidatos a ser el número uno en los chart globales de Billboard, un hito que la colombiana espera alcanzar, pues ninguna artista latina ha logrado tener un álbum número uno en este prestigioso listado.

El gran boom que tuvo su nueva producción discográfica se debe en gran medida a la colaboración de Karol con su coterránea y una de las divas pop más importantes del mundo, Shakira, con quien se une en la canción TQG, donde las dos siguen desgarrando letras despechadas que todos los fanáticos relacionaron de inmediato con las exparejas de las dos artistas, el puertorriqueño Anuel AA, en el caso de la paisa, y el español Gerard Piqué, con relación a la barranquillera.

YouTube captura de pantalla - Foto: YouTube captura de pantalla

Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante antioqueña, ya emprendió su gira por el mundo haciendo prensa informando todos los detalles sobre su colaboración con Shakira, el cómo nació Mañana será bonito y muchos más datos que tanto los fanáticos como los medios de todo el planeta quieren conocer, pues este disco ha marcado ya el ritmo del 2023 en cuanto a música no solo latina, sino mundial, pues TQG ya está en la segunda posición del chart global de Spotify, por debajo de la grandiosa Flowers de Miley Cyrus.

Una de las entrevistas más importantes que tenía la paisa era en el famoso programa español El Hormiguero, conducido por el presentador y humorista Pablo Motos, muy conocido por sus preguntas venenosas y sus juegos en vivo en los que termina sacándole más de una verdad o incomodidad a sus entrevistados, que varían entre talentos locales españoles, hasta luminarias de Hollywood como los Avengers.

Pablo Motos y Karol G en El hormiguero. - Foto: Foto: Instagram @elhormiguero.

Como es usual, Karol G derrochó su hermosa personalidad paisa diciendo las cosas tal y como las siente, siendo muy sincera sobre cómo se creó el álbum, en qué momentos de la vida se empezó a escribir y cómo le dio un vuelco a su sentimiento de despecho para terminar haciendo 17 canciones que viajan entres una tusa muy fuerte, una recuperación esperanzadora y un nuevo amor que ahora ilumina la vida de la intérprete de Besties, que muchos atinan a decir tiene como nombre: Feid.

Motos se despachó leyendo algunas de las frases de la canción como “volver contigo never. Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”, que han resonado por todo el mundo y en especial por España, poniendo cizaña en su conservación con Karol, quien aclaró que esas frases se hicieron hace dos años y que hoy solo son versos de una buena canción.

Luego de intentar con varios temas, el español se rindió y finalmente avanzó con el segmento, haciendo una pausa en el programa y cometiendo el peor error que pudo haber dicho al aire, pues confundió a la colombiana con una de sus colegas puertorriqueñas, cuyo nombre es similar al de Karol G.

Karol G en El Hormiguero. - Foto: Foto: Instagram @elhormiguero.

“Esta es la explicación de porque las canciones de Becky G luego tienen más de 1.000 millones de visualizaciones, que no tiene nada que ver con una coincidencia, ni con un golpe de suerte, tiene que ver con mucho trabajo”, dijo el humorista sin percatarse en ningún momento de su error al frente de Karol G, quien de forma muy profesional hizo de cuenta que nada había sucedido y siguió su conversación sin problemas.

“Mk que cagada que ni por respeto le sepas el nombre a tu invitada y le digas Becky G. Mi reina Karol G como siempre, risueña y bien puesta”, “Cómo no se va saber el hombre de la invitada. Ella como siempre toda humilde y hermosa. “, “Este tipo es un imbécil. Ahora entiendo porque a Shakira no le gusta ir a ese programa. Sus comentarios venenosos y encima le cambia el nombre”, “Se llama KAROL G!! NO Becky G, siempre me cayó mal este tipo, ahora más todavía, siempre ese ninguneo a las latinas, y ella divina super dulce, Karol y super respetuosa que no le dijo nada, yo lo sopapeo!!”, son algunos de los comentarios que se pueden ver sobre el error del español en Twitter.