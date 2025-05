Karol G destapó acoso por el que pensó en renunciar a la música: “Me despertaba y solo quería llorar”

A día de hoy, Karol G es una de las exponentes del género urbano colombiano con más reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, debido a su calidad humana, su talento y su capacidad para conectar con sus fanáticos.

Aunque en este momento La Bichota goza de reconocimiento y una vida de éxitos, esto no fue siempre así, pues tuvo inicios complejos que la llevaron a pensar en no continuar con su sueño de ser una gran artista.

Karol G reveló que fue víctima de acoso | Foto: Getty Images

En los últimos días, y luego de estar lejos del foco mediático por unos meses tras terminar su gira Mañana será bonito: World Tour, Karol G volvió a llamar la atención de sus fanáticos en el mundo por el anuncio del estreno de su documental: Mañana fue muy bonito.

Hace pocos días, la cantante antioqueña estrenó su documental de Netflix tanto en Medellín como en la ciudad de New York, en Estados Unidos, en la cual contó con la presencia de su novio, Feid.

Karol G expuso en su documental situación que vivió en su adolescencia

Esta producción, que muestra la vida y el crecimiento de la cantante colombiana se estrenó este jueves 8 de mayo y ya varios apartados de la misma se han viralizado en redes sociales, como la revelación de cómo inició su romance con Feid y el acoso que sufrió cuando estaba iniciando en su carrera.

Según la misma Karol G comentó en su documental, este episodio marcó su vida y su carrera, tanto que en ese momento deseó no continuar y aunque no dio mayor detalle, así le dijo a sus padres.

A la edad de 16 años, Carolina ya se acercaba a su sueño de empezar a convertirse en cantante, pero este anhelo se empezó a nublar cuando un empresario llegó a su vida con intenciones diferentes a apoyarla en su crecimiento musical.

“Era un gran empresario y nos empezó a hablar de un proyecto impresionante que iba a pasar conmigo”, recordó la paisa, y añadió que debido a la emoción que veía en la unión con él, tanto ella como su familia y su equipo, aceptaron trabajar con él, sin saber lo que vendría después.

Meses después de trabajar juntos, el hombre (de quien no se reveló la identidad) organizó una fiesta en la capital para celebrar su cumpleaños y ese día todo cambió.

“Cuando yo llego a su casa, y después de conversar un rato, se acerca y me dice que estaba empezando a sentir algo por mí”, mencionó Karol G, afirmando que el hombre superaba por muchos años la edad de ella: “Yo tenía 16 años y esa persona, en ese momento, estoy segura que podría tener unos 45 o 50 años”, añadió.

Karol G, al notar esta situación, sintió frustración, pues sabía que su carrera musical estaba siendo condicionada: “Él me dice: ‘Karol, es que yo siento que si no va a pasar nada, quiero que me lo digas de una vez porque lo de la música no va a funcionar’”, recordó.

“A mí se me rompió el corazón porque me estaba poniendo en una situación donde todo mi sueño me lo estaba condicionando”, agregó.