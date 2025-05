Karol G y Feid llegaron juntos a la premiere de ‘Mañana fue muy bonito’ en Nueva York; sus vestidos fueron criticados

View this post on Instagram

Así lucieron Karol G y Feid en evento oficial de la serie

La Bichota lució un traje en tonos pastel ajustado al cuerpo, acompañado de unos guantes de la misma tonalidad. Con respecto a su cabello, optó por un look recogido y descomplicado, en el que sobresalió su flequillo, el cual hace parte de su nuevo aspecto.

“Me encanta como se ven”; “No me gustan mucho los outfits, pero bueno, valen más que mi casa”; “Ambos se ven bonitos, no entiendo por qué ponen malos comentarios”, y “Después preguntan que por qué no se muestran juntos, si apenas aparecen ya los están criticando”, escribieron.