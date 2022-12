Lina Tejeiro ya curó su corazón, así se los hizo saber a sus amigos

Lina Tejeiro, quien los últimos días ha captado la atención por su regreso a la televisión, en el programa La vuelta al mundo en 80 risas, publicó en mensaje que estaría relacionado con Juan Duque, con quien rompió su relación sentimental meses atrás. Todo indica que ya lo superó.

En su cuenta en Twitter, la tarde de este 22 de diciembre, la también productora de contenido agradeció a quienes la acompañaron en el proceso de ‘tusa’. “Gracias a mis amigos por hacerme sentir tan bien, los amo”, escribió. El trinó lo cerró con un emoji de un corazón con una venda.

Aunque no etiquetó a ninguna amiga en particular, puede que una de ellas sea Greeicy Rendón, con quien, por ejemplo, asistió feliz a uno de los conciertos del año, el de Bad Bunny en la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Incluso, esa noche de noviembre pasó la noche en la casa de la cantante de música urbana.

“A ella le debo muchas cosas porque, llegó a sembrar en mí una semilla de amor propio y a decirme que todas somos diferentes, tenemos magia y que no debía compararme. ‘Eres única, vamos a entrenar, eres muy graciosa y me encanta compartir contigo’, me decía, por eso empecé a sentirme valorada. (...) En ella encontré un refugio donde me sentía cómoda, tranquila y en paz”, dijo Lina Tejeiro sobre Greeicy semanas atrás en una entrevista con su manager, Claudia Serrato.

El mensaje dirigido a sus amigos no es el único que Lina Tejeiro ha dejado en su cuenta en Twitter los últimos días. Tampoco es el único que estaría relacionado con su exnovio, Juan Duque, aunque la actriz nunca ha explicado el porqué del fin del romance, contrario a él, quien desmintió una infidelidad de su parte.

“Deja de mirar hacia atrás, ya no vas por ese camino”, publicó la actriz el 21 de diciembre. “No puedes sanar lo que no te permites sentir”, comentó apenas dos días atrás.

En cuanto a Juan Duque, en sus redes sociales han comparado el juego de Karim Benzema, futbolista francés, con la duración del noviazgo que sostuvo con la actriz. No obstante, él ha tomado los comentarios con comedia, o al menos, eso aparenta.

“Duró más Benzema jugando bien que usted con novia”, escribió la persona, a lo que el artista dijo: “Es que en esta época empieza la novia a pelearle a uno, para embolatarle el regalito de navidad. Eso mejor pa’l otro año”.

Lina y Lokillo como compañeros de viaje

El pasado jueves 15 de diciembre, Caracol Televisión estrenó La Vuelta al Mundo en 80 Risas, un espacio creado para hacer más divertidas las noches de fin de año de los colombianos y en el que varias parejas de famosos se dejan tentar por la idea de recorrer juntos un mismo destino.

Una de esas parejas de presentadores de este espacio que empacó maletas y aceptó el reto, está conformada por la actriz e influenciadora Lina Tejeiro y el humorista Yédinson Ned Flórez Duarte, conocido en el medio artístico como Lokillo, quienes recorrieron juntos Londres y Costa Rica, destinos en los que vivieron divertidas situaciones.

A propósito de su regresó a la televisión, así como de volver a viajar y su relación laboral con Lokillo, Lina Tejeiro habló con SEMANA: “Me fue demasiado bien. Fue un maravilloso partner de viaje. Loquillo es un compañero súper generoso con su humor y con su talento. Entonces fue muy fácil trabajar con él. Nos la llevamos súper bien e hicimos notas bastante graciosas”. Y ya nos conocíamos desde antes, entonces la confianza también nos ayudó a que fuéramos un equipo fantástico a la hora de trabajar.