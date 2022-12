Lina Tejeiro habla de la experiencia de viajar al lado de Lokillo. ¿Sí es tan divertido como parece?

El pasado jueves 15 de diciembre, Caracol Televisión estrenó La Vuelta al Mundo en 80 Risas, un espacio creado para hacer más divertidas las noches de fin de año de los colombianos y en el que varias parejas de famosos se dejan tentar por la idea de recorrer juntos un mismo destino.

Una de esas parejas de presentadores de este espacio que empacó maletas y aceptó el reto está conformada por la actriz e influenciadora Lina Tejeiro y el humorista Yédinson Ned Flórez Duarte, conocido en el medio artístico como Lokillo, quienes recorrieron juntos Londres y Costa Rica, destinos en los que vivieron divertidas situaciones.

De hecho, en uno de los capítulos que ya salió al aire del programa vimos a esta pareja, por ejemplo, a bordo de un convertible por las calles de la ciudad y vestidos al mejor estilo de la película Agente 007, una de las historias más representativas de la cultura británica.

En otro capítulo, en donde emulaban una cita a ciegas, Lokillo sugirió hacer un juego, que consistía en tratar de llegar a la boca del otro para lograr un beso. “Lina, vamos a hacer un juego. Usted tira un beso al aire, yo tiro otro y si nos encontramos, son cosas de Dios”, dijo entre risas. Después de dos intento fallidos, el humorista agregó: “Voy a intentar llegar hasta su ‘boquita’ y si no lo logro, ya no me insista más que esta vez no fue”.

En el último intento, Lina y Lokillo por fin lograron darse el beso, aunque fue ‘esquiniado’, por lo que el comediante reaccionó con una particular frase: “Lina, me van a echar de la casa mari** (...) Lina no me van a volver a ver por mi casa. Dios, eso se edita”, fueron las últimas palabras para dar por terminada la cita a ciegas.

“Estoy muy contenta porque ya salió La Vuelta al Mundo en 80 Risas, a las 8 de la noche. Me van a ver en otro escenario distinto a los sets de grabación”, le aseguró la actriz a SEMANA, quien además contó cómo fue trabajar al lado del humorista.

Aunque no quiso contar detalles de su vida amorosa, luego de su reciente separación con el cantante urbano Andy Rivera, la actriz aseguró que disfrutará de esta Navidad “tranquila y en familia”.

SEMANA: ¿Cómo fue volver a vivir la experiencia plena de viajar después de tanto tiempo encerrados por cuenta de la pandemia?

La pandemia nos dejó una gran enseñanza que es disfrutar el aquí y el ahora. Me propusieron participar en La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Obviamente expuestos a contagiarnos a la variante y lo que sea, pero también creo que lo peor de lo que podría contagiarme es a dejar de vivir experiencias. Porque quién sabe si vuelve a ver otra pandemia. Entonces me dije: hay que aprovechar el momento y me voy a Londres y a Costa Rica a conocer y a conocerme en este ámbito que me tocó en La Vuelta al Mundo en 80 Risas que no lo había hecho anteriormente.

SEMANA: ¿Cómo fue la experiencia al lado de Lokillo’, su compañero de viaje y aventuras?

Me fue demasiado bien. Fue un maravilloso partner de viaje. Loquillo es un compañero súper generoso con su humor y con su talento. Entonces fue muy fácil trabajar con él. Nos la llevamos súper bien e hicimos notas bastante graciosas. Y ya nos conocíamos desde antes, entonces la confianza también nos ayudó a que fuéramos un equipo fantástico a la hora de trabajar.

SEMANA: ¿De dónde conocía a Lokillo?

Nos conocíamos de otro proyecto que se llamaba Me caigo de la risa en RCN hace muchos años. Y desde ahí surgió una amistad. Cuando me llamaron a trabajar a La Vuelta al Mundo en 80 Risas me preguntaron con quién me gustaría hacer los viajes, y sin pensarlo mucho dije: Con Loquillo.

SEMANA: ¿Cómo es realmente trabajar con Lokillo, es un tipo que se la pasa haciendo chistes, como muchos creerían?

‘Loqui’ tiene algo muy bonito y es una virtud y es que en los momentos serios tiene que ser una persona seria y madura y logra en todo el sentido de la palabra. Y en los momentos graciosos es súper chistoso. Entonces todo depende del escenario en el que te lo encuentres. Pero cuando se trata de reírse, eso sí, se ríe uno con él a carcajadas. Eso por lo menos fue lo que me pasó a mí. En cada escenario y cada nota me reía con él a montones. Y si hablábamos de cosas serias, pues no era de otra manera. Él es tal cual se muestra en las redes.

SEMANA: ¿Qué nos puedes adelantar de lo que veremos en el programa?

Detrás de todo esto hay un equipo muy grande que nos ayuda a hacer las notas y el contenido para el programa. Era un trabajo en equipo del que aprendí muchísimo porque siempre se buscó un equilibrio que permita que la gente conozco cada destino, uno que no hubiera salido en otras temporadas, pero un formato de humor. Por eso, a la gente le gusta tanto. La idea es conocer entre todos un mismo destino.

SEMANA: ¿Qué fue lo que más la sorprendió de todo lo que vio?

Me sorprendió absolutamente todo porque era mi primera vez en Londres. Desde la arquitectura tan espectacular, la gente tan bien vestida, los hombres tan guapos hasta la comida tan normal porque no comen nada del otro mundo. Y eso es algo que espero no perder nunca y es la capacidad para sorprenderme de las cosas. De eso se trata de la vida en últimas.

SEMANA: Cambiando de tema, ¿cómo piensa celebrar estas festividades de fin de año?

Estaré en mi casa, disfrutando con mi familia, con mis cuatro perros, mi gato, mi mamá, mis hermanos, mi abuelo. Por ahora, estaré muy juiciosa en casa. De pronto uno que otro conciertico, de pronto me pasaré un par de días por la Feria de Cali, pero nada del otro mundo.

SEMANA: ¿Es de las que come de todo en diciembre o se cuida tanto como la vemos en sus redes?

Yo me cuido cuando me toca, pero no me voy a amargar mi diciembre para poder disfrutar del buñuelo, de la natilla, las novenas, el pavo, el cerdo, en diciembre mi lema es: No hay restricciones.