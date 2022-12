“Ahora que estás solterita, mi amor, te la dedico”: ¿Indirecta de Andy Rivera para Lina Tejeiro?

Durante un tiempo considerable, la actriz y modelo Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Andy Rivera, conformaron una de las parejas más reconocidas y queridas en la farándula nacional.

No obstante, la relación no tuvo un final feliz, ya que dejó grandes heridas en ambas celebridades, motivo por el cual cualquier palabra, canción y demás, se puede entender como una directa entre ellos.

El famoso cantante causó revuelo entre sus miles de fanáticos luego de revelar un adelanto de su nueva canción, en donde hace una mención al futbolista Lionel Messi, quien, se encuentra celebrando el título de la Copa del Mundo con su selección Argentina.

Sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención, ya que muchos aseguran que el joven artista le habría mandado una indirecta a Tejeiro, quien hace poco terminó su relación con el también cantante Juan Duque.

“Por las ganas que Messi tenía de esa Copa, esas mismas ganas te las cargo yo a vos”, dice uno de los fragmentos de la canción compartida a través de las historias de su Instagram, donde cuenta con más de seis millones de seguidores.

De igual manera, Rivera compartió un video en su feed, donde también hizo mención directamente a alguien que acaba de terminar una relación, razón por la cual aumentaron las especulaciones de que hace referencia a Tejeiro.

“Ahora que estás solterita mi amor, te la dedico”, indicó antes de comenzar a cantar. Acto seguido, reveló el resto de la canción, en donde se puede ver el interés hacia esa persona.

“No te sientas mal que ya no es ilegal, que te enchules de mí no estaría nada mal, ay que lío, yo pensando que todo eso es mío, ay Dios mío, perdóname si estoy muy convencido. Si eso es mío, sería como la copa del mundo para Lio. Tus ojos te delatan, tú quieres ser mi gata y yo estoy para darte serenata y te llevo flores, si de eso se trata, una noche de glampling, un vino, una fogata”, manifiesta el intérprete.

Finalmente, tras su publicación, logró un buen número de ‘Me gusta’ y comentarios donde lo llenaron de halagos, donde le recordaron una vez más a la actriz.

Andy Rivera conmovió las redes con una profunda reflexión sobre la paternidad

Andy Rivera es uno de los artistas colombianos que más ha dado de qué hablar no solo por su talento como cantante, sino por el contenido que comparte a sus seguidores por medio de redes sociales.

El pereirano que ha conquistado el corazón de los colombianos con canciones llenas de anécdotas de amor, durante los últimos meses atravesó por una situación personal difícil que lo hizo alejarse de las redes sociales para sanar su mente y corazón. Luego de un largo tiempo, Rivera decidió regresar con mucha más picardía, sinceridad, amor y música a las redes sociales.

De hecho, en una reciente publicación en sus redes sociales, Andy recordó a todos los padres y madres que tienen que llevar el sustento a la casa, e hizo una reflexión sobre el sacrificio de estar lejos de sus pequeños en momentos especiales como la navidad. Cabe mencionar que el artista es padre de Hellen, una niña de tan solo 9 años que se ha robado por completo el corazón de su padre.

“Esta canción la escribí pensando en mi hija y pensando en todos esos padres de familia que tienen que perderse de compartir muchos momentos lindos con sus hijos, por estar trabajando, por estar sacando adelante sus proyectos, por llevar la papita a la casa, es una canción que espero les guste… se llama Hellen”, dijo Andy Rivera.

Sin duda, para el artista colombiano no existe una mujer más especial para el que su hija Hellen, que aunque no está con él, sino con su madre Daniela Duque, cada vez que la ve siente “mariposas” en su estómago, pues no solo es una dulce pequeña, sino que es toda una artista para tocar piano.