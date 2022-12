La actriz es una experta en salirse por la tangente para no responder preguntas sobre su vida amorosa.

Lina Tejeiro reveló la talla de su busto para dejar claro que no está “despechada”

Lina Tejeiro es una de las famosas más creativas y dicharacheras de la farándula nacional, derrochando chistes y alegría cada vez que es abordada por los periodistas, quienes siempre quieren saber un poco más sobre su trabajo, su vida privada y las novedades sentimentales, asunto que ha tenido a la llanera en los titulares de todos los medios los últimos meses.

Tejeiro ha protagonizado una novela digna del prime time con su vida amorosa en 2022, año en el que se dio una segunda oportunidad con su exnovio Andy Rivera, y también se dio una oportunidad al final fallida con el influencer y también cantante Juan Duque, quien también ha hecho de su desamor todo un motivo de tráfico en redes sociales.

Tejeiro ha dado declaraciones oficiales y extraoficiales en diferentes plataformas. Twitter es el medio por el que más ha hablado sobre su situación amorosa, enviado pullas a sus dos examores y también a aquellos que han generado rumores y chismes al respecto. Este asunto, que ya es cotidiano para la actriz, pues desde muy joven empezó en los medios y ha tenido que soportar toda clase de habladurías e historias, en varias ocasiones la ha afectado física y psicológicamente.

La artista ha confesado que ha sufrido de desórdenes alimentarios a causa de la presión que ha tenido que aguantar en su carrera como actriz. Además, dada su problemática con los biopolímeros, ha tenido que lidiar con seguidores y haters, asunto que emocionalmente también la ha afectado.

Sin embargo, con la ayuda de sus amigas, como Greeicy y algunas profesionales, ha salido adelante, enfocada siempre en su trabajo y el ejercicio, que la ha ayudado a mantener un estilo de vida mucho más saludable de que llevaba hace una década.

Por eso Lina Tejeiro ya tiene “callo” en cuanto a lidiar con reporteros y cibernautas, y eso quedó en evidencia cuando una periodista de Noticias RCN la abordó en un concierto y le preguntó si esa noche estaba “despechada”, refiriéndose a su última ruptura. Esto le dio la oportunidad a Tejeiro de despacharse con una de las mejores frases que ha dicho este año.

“No, para nada, no, no, no, yo soy 36 D”, dijo la actriz con mucha picardía y sensualidad, evadiendo la pregunta sobre su vida amorosa y señalando su busto, uno de los mejores atributos que tiene la llanera.

Quedó “como una reina” ante las cámaras y envió un mensaje implícito a todos los que tienen curiosidad sobre sus sentimientos: no quiere hablar más del tema.

Y ella no es la única que ya quiere pasar la página y no mirar atrás. Su exnovio Andy Rivera también, quien ya se los está diciendo de forma directa a aquellos que aún le recuerdan a la actriz. Así el cantante ponga la letra de su nueva canción, una foto familiar o simplemente deje un trino sobre el amanecer de un día cualquiera, asuntos que no tienen nada que ver con su antigua relación, siempre hay alguien que lo relaciona con su exnovia.

Hace poco Rivera trinó: “Ama a las personas por lo que son, no por lo que tú desearías que llegaran a ser”, y de inmediato un seguidor le respondió que por qué no soportaba a su exnovia, lo que desató la ira del cantante, quien a su vez le contestó con una frase contundente: “De verdad que ya cansan”.

Al parecer el regaño funcionó, pues el cibernauta eliminó su trino.