El cantante no aguantó y le respondió a un seguidor para que lo deje en paz.

Andy Rivera no quiere que sus fans le recuerden a Lina Tejeiro: “Ya cansan”

La relación que tuvieron Andy Rivera y Lina Tejeiro aún es tema de actualidad para los fanáticos del cantante y la actriz, quienes estaban muy emocionados con la segunda oportunidad que se alcanzaron a dar a inicios de este año y quienes también quedaron dolidos y tristes cuando la ahora expareja anunció que su ruptura ya era definitiva y sin posibilidad de una vuelta atrás.

Esto ha resonado mucho entre cibernautas, quienes no pierden oportunidad para recriminarle a alguno de los dos el hecho de que se hubieran rendido con su amor, pues al final sí conformaban una de las parejas más divertidas y bellas de la farándula colombiana, por lo que muchos no han podido ni asimilar, ni aceptar, que simplemente ellos ya no van más.

Uno de los que volvió a poner el dedo en la herida fue un seguidor de Andy, quien le respondió un tweet al cantante y desató la ira del intérprete de Te perdí, pues ya está cansado que la gente le recuerde a su exnovia y él mismo le contestó al cibernauta para dejar un precedente que todos sus seguidores deberían seguir.

El trino de Rivera dice: “Ama a las personas por lo que son, no por lo que tú desearías que llegaran a ser”, acto seguido un usuario que se hace llamar como “Pablo Nefuga” le respondió: “Ahhh y ¿por qué dejó de amar la toxicidad de la Tejeiro?”. Nadie pensó que dicha frase fuera a captar la atención del cantante, sin embargó sí sucedió y Andy le respondió tajante y fulminante: “De verdad que ya cansan”, frase que también contestó el mismo tuitero diciendo: “Estoy de acuerdo”.

Otros cibernautas también se dejaron llevar por las palabras y las respuestas de Andy y se unieron al hilo comentando: “La persona correcta no te viene a mejorar, te viene a completar... Será el complemento que te hace falta”, “Así es que me tienen que amar, con mi risa escandalosa que se escucha hasta la otra cuadra”, “Indirecta para Tejeiro. Ya escuchaste Lina, no quiere nada contigo”, “Tienes mucha razón, sabias palabras”.

De verdad q ya cansan. — Andy Rivera (@AndyRivera_) December 12, 2022

Es inevitable que todo lo que haga Andy Rivera sea relacionado con su relación fallida con Lina Tejeiro, pues sus fanáticos siempre percibirán atisbos de dicho noviazgo en cualquier acción del cantante, ya sea lo que publique en redes o la música que lance, como sucedió hace unos días cuando el cantante mostró el adelanto de uno de sus nuevos temas, que muchos usuarios se atreven a insinuar que podría estar “dedicándosela” a su ex.

Se trata del remix de una canción que logró el éxito tiempo atrás y en el que acompaña a La Banda Del 5 y de Alberto Kammerer, la cual acompañó con la siguiente descripción en su publicación en Instagram: “Anda suelta y solteritaaaaa... Mis Flechoooos: La Banda Del 5 , Alberto Kammerer mil gracias por dejarme compartir este himno que está pegaooooo. ¿Me llevan pal tour que tienen por toda la costa? Pa sentir esta vibra vallenataaaaa”.

“Un cuerpo de Barbie, acento de reina, bobo como zombis, y siempre andan tras ella. Y se acabó la cuarentena, y me llamó pa’ estar con ella. Y cómo no, si está rebuena. ¡Vámonos!. Y le gusta andar solita anda suelta y solterita, no tiene quien la enamore, le dicen la rompe corazones, y ella quiere, quiere beber, ella quiere, y quiere bailar, anda suelta y solterita y conmigo quiere rumbear”, dice un pedazo de la letra de la canción, que se acomoda muy bien a la nueva viuda de Lina Tejeiro, quien luego de su relación con el influencer Juan Duque, ahora está soltera, sin compromisos y dedicada a su trabajo y a cuidar su figura con mucho ejercicio.