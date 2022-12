Andy Rivera compartió con sus seguidores cómo es su lujoso apartamento

Andy Rivera es uno de los artistas colombianos que más da de qué hablar en las redes sociales. Muchos todavía tienen presente la relación que sostuvo durante algunos años con la actriz e ‘influenciadora’ Lina Tejeiro.

El tiempo pasó, y hace un par de meses, Tejeiro sorprendió a sus seguidores con un nuevo romance. El cantante paisa Juan Duque saltó a la fama luego de que se confirmara su relación con la actriz e influencer. No obstante, su noviazgo también tuvo un final precipitado.

La vida personal de las celebridades es un tema que intriga a la comunidad de fanáticos que les siguen en redes sociales. Por esta razón, los cibernautas no perdían oportunidad para velar por una reconciliación entre Andy Rivera y Lina Tejeiro cuando terminaron, y ahora hacen lo propio con Juan Duque.

Aun así, este triángulo amoroso no parece tener final para los seguidores de los famosos. Desde que Lina y Juan confirmaron su ruptura, el nombre de Andy Rivera, nuevamente, sonó como potencial pareja de la intérprete.

Entre el ir y venir de publicaciones en redes sociales de los tres protagonistas de esta historia, los internautas comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Lina Tejeiro estuviera saliendo con Andy Rivera. Sin embargo, esta hipótesis no tiene respaldo, y de hecho, el mismo cantante reguetonero despejó las dudas con una publicación en su cuenta de Twitter. Aunque no mencionó directamente a la actriz llanera, sí dejó claro que –de momento– no está saliendo con ninguna persona.

Después de dejar claro que se encontraba solo, el artista pereirano sorprendió a sus seguidores de Instagram, con una historia dejando ver algunos detalles de lo que sería el interior de su apartamento, entre ellos destacó la decoración navideña que preparó para terminar el 2022.

Algo que sin duda llamó la atención de los internautas fueron los elementos y accesorios decorativos, puntualmente una alfombra, tonos y gustos en común, que hacen parte del diseño del apartamento, pues muchos aseguran que son similares a los que tiene su expareja Lina Tejeiro.

¿Aún piensa en Lina Tejeiro? Andy Rivera lanzó canción sobre el despecho

“Decidí ponerle a mi corazón un nuevo nombre, porque se ha cansado de ser noble, desde hoy puedes decir que soy mal hombre... eso de ser bueno quedó en el ayer, un corazón malo acaba de nacer, a mis buenas intenciones les tocó perder, ¿será que por las malas me vas a querer? Y vas a volver a decirme que estás extrañando la versión que era antes, pero ya pa’ qué, solo olvidé, ahora mi corazón se convirtió en un maleante. Y vas a volver a pedirme que te haga el amor como te lo hacía antes”, dice un pedazo de la canción.

Tal y como se puede escuchar en el adelanto, la melodía habla de un hombre que decide cambiar por lo mal que le han pagado en el amor y que considera que el “ser malo” es la única manera de que “esa persona especial” lo quiera y lo busque de nuevo.