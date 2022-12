“Suelta y Solterita”: ¿Las canciones de Andy Rivera tienen dedicatoria?

Durante mucho tiempo, el cantante de música urbana Andy Rivera y la famosa actriz colombiana Lina Tejeiro, conformaron una de las parejas más queridas en la farándula nacional. Sin embargo, su historia de amor tan solo duró unos tres años y tuvo un final que dejó grandes heridas en ambas celebridades.

El tiempo pasó y, hace un par de meses, la actriz colombiana sorprendió a sus seguidores con un nuevo romance. Se trata del cantante paisa Juan Duque, quien saltó a la fama luego de que se confirmara su relación con la actriz e influencer. No obstante, su noviazgo también tuvo un final precipitado.

Entre el ir y venir de publicaciones en redes sociales de los tres protagonistas de esta historia, los internautas comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Tejeiro estuviera saliendo con Andy. Sin embargo, esta hipótesis no tiene respaldo y ninguno de los involucrados se ha referido al tema.

Por lo que la vida personal de las celebridades es un tema que intriga a los fanáticos que les siguen en redes sociales. Por esta razón, los cibernautas no pierden una oportunidad para velar por una reconciliación entre ambas celebridades, y más aún cuando el reguetonero estrena algún apartado de una nueva composición, pues muchos usuarios se atreven a insinuar que podría estar “dedicándosela” a su ex.

Pues bien, se trata del remix de una canción que logró el éxito tiempo atrás y en el que acompaña a La Banda Del 5 y de Alberto Kammerer, la cual acompañó con la siguiente descripción en su publicación en Instagram: “Anda suelta y solteritaaaaa... Mis Flechoooos: La Banda Del 5 , Alberto Kammerer mil gracias por dejarme compartir este himno que está pegaooooo. ¿Me llevan pal tour que tienen por toda la costa? Pa sentir esta vibra vallenataaaaa”.

“Un cuerpo de Barbie, acento de reina, bobo como zombis, y siempre andan tras ella. Y se acabó la cuarentena, y me llamó pa’ estar con ella. Y cómo no, si está rebuena. ¡Vámonos!. Y le gusta andar solita anda suelta y solterita, no tiene quien la enamore, le dicen la rompe corazones, y ella quiere, quiere beber, ella quiere, y quiere bailar, anda suelta y solterita y conmigo quiere rumbear”, dice un pedazo de la letra de la canción.

Rivera se destapa y confiesa quién es su verdadero amor

Asimismo, es oportuno señalar que Andy lleva un buen tiempo soltero, pues en redes sociales no se le ha visto compartiendo momentos románticos con alguna persona. Sin embargo, en las últimas horas un video del artista hablando sobre una mujer dejó impresionados a sus fanáticos.

Con respecto a lo anterior, Andy Rivera manifestó en sus historias el gran cariño que le guarda a su colega Karol G.

Rivera dijo lo siguiente: “Yo siempre he sido muy fan de lo que la mujer le aporta a la música. Esa energía femenina tan sensual, llena de pasión, a veces de fuerza, de carácter. Yo desde pequeño he escuchado a Ana Gabriel y Rocío Dúrcal. De hecho, hoy no he parado de escuchar el tema de Karol, que me hizo pensar en eso que estoy diciendo, oigan eso tan bueno”.

Mientras Andy hablaba de la artista, de fondo sonaba el último tema de la colombiana, Cairo. Aunque algunas personas indicaron a través de redes sociales que Rivera se expresó así de su colega por lo que esta ha logrado en su industria, muchos se atreven a afirmar que las palabras no fueron solo por el talento de Karol G, sino porque puede haber una relación sentimental entre ambos.

Sin embargo, aún no se ha confirmado nada y se espera que ambos artistas se pronuncien sobre el tema.