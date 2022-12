Video: Andy Rivera conmovió las redes con una profunda reflexión sobre la paternidad

Andy Rivera es uno de los artistas colombianos que más ha dado de qué hablar no solo por su talento como cantante, sino por el contenido que comparte a sus seguidores por medio de redes sociales y por la relación que tuvo con la reconocida actriz Lina Tejeiro.

El pereirano que ha conquistado el corazón de los colombianos con canciones llenas de anécdotas de amor, durante los últimos meses atravesó por una situación personal difícil que lo hizo alejarse de las redes sociales para sanar su mente y corazón. Luego de un largo tiempo, Rivera decidió regresar con mucha más picardía, sinceridad, amor y música a las redes sociales.

De hecho, en una reciente publicación en sus redes sociales, Andy recordó a todos los padres y madres que tienen que llevar el sustento a la casa, e hizo una reflexión sobre el sacrificio de estar lejos de sus pequeños en momentos especiales como la navidad. Cabe mencionar que el artista es padre de Hellen, una niña de tan solo 9 años que se ha robado por completo el corazón de su padre.

“Esta canción la escribí pensando en mi hija y pensando en todos esos padres de familia que tienen que perderse de compartir muchos momentos lindos con sus hijos, por estar trabajando, por estar sacando adelante sus proyectos, por llevar la papita a la casa, es una canción que espero les guste… se llama Hellen”, dijo Andi Rivera.

Sin duda, para el artista colombiano no existe una mujer más especial para el que su hija Hellen, que aunque no está con él, sino con su madre Danniela Duque, cada vez que la ve siente “mariposas” en su estómago, pues no solo es una dulce pequeña, sino que es toda una artista para tocar piano.

Esto quedó demostrado en una ráfaga de historias que también compartió el pereirano por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde reiteró el gusto y el talento que tiene su hija para tocar el piano. El artista se la firmó de sorpresa mientras ella tecleaba el instrumento y al percatarse que está su papá, se detuvo.

Como era de esperarse, este video se hizo viral y se robó miles de elogios. En la publicación algunos de los comentarios fueron: “Que linda su hija”, “puro talento musical en esa familia, ella tiene pinta que le gustará el pop”, “tan tierna”, “parecen hermanitos”, “preciosos”, “se nota que eres un excelente papá”, “te admiro mucho flecho, eres un ser humano genial y tu hija es el reflejo de eso” y “divina”

Esta no es la primera vez que Andy presume la inclinación de su hija por la música, ya que meses atrás compartió una serie de videos de ella cantando muy melodiosa y afinada, por lo que muchos le vieron potencial como cantante.

Andy Rivera no quiere que sus fans le recuerden a Lina Tejeiro: “Ya cansan”

La relación que tuvieron Andy Rivera y Lina Tejeiro aún es tema de actualidad para los fanáticos del cantante y la actriz, quienes estaban muy emocionados con la segunda oportunidad que se alcanzaron a dar a inicios de este año y quienes también quedaron dolidos y tristes cuando la ahora expareja anunció que su ruptura ya era definitiva y sin posibilidad de una vuelta atrás.

Esto ha resonado mucho entre cibernautas, quienes no pierden oportunidad para recriminarle a alguno de los dos el hecho de que se hubieran rendido con su amor, pues al final sí conformaban una de las parejas más divertidas y bellas de la farándula colombiana, por lo que muchos no han podido ni asimilar, ni aceptar, que simplemente ellos ya no van más.

Uno de los que volvió a poner el dedo en la herida fue un seguidor de Andy, quien le respondió un tweet al cantante y desató la ira del intérprete de Te perdí, pues ya está cansado que la gente le recuerde a su exnovia y él mismo le contestó al cibernauta para dejar un precedente que todos sus seguidores deberían seguir.

El trino de Rivera dice: “Ama a las personas por lo que son, no por lo que tú desearías que llegaran a ser”, acto seguido un usuario que se hace llamar como “Pablo Nefuga” le respondió: “Ahhh y ¿por qué dejó de amar la toxicidad de la Tejeiro?”. Nadie pensó que dicha frase fuera a captar la atención del cantante, sin embargó sí sucedió y Andy le respondió tajante y fulminante: “De verdad que ya cansan”, frase que también contestó el mismo tuitero diciendo: “Estoy de acuerdo”.}

Otros cibernautas también se dejaron llevar por las palabras y las respuestas de Andy y se unieron al hilo comentando: “La persona correcta no te viene a mejorar, te viene a completar... Será el complemento que te hace falta”, “Así es que me tienen que amar, con mi risa escandalosa que se escucha hasta la otra cuadra”, “Indirecta para Tejeiro. Ya escuchaste Lina, no quiere nada contigo”, “Tienes mucha razón, sabias palabras”.