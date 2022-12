‘La vuelta al mundo en 80 risas’: ¿Hubo beso? Lina Tejeiro y ‘Lokillo’ vivieron una cita a ciegas

En los últimos días, se estrenó el programa La vuelta al mundo en 80 risas, en el que cuatro parejas conformadas por una modelo o actriz y un comediante de Caracol Televisión viajan a destinos exóticos para conocer su cultura.

Cada pareja ha visitado diferentes lugares del mundo, viviendo curiosas experiencias. Una de las parejas que participa en el programa está conformada por Yédinson Ned Flórez Duarte, más conocido como ‘Lokillo’, y la actriz colombiana Lina Tejeiro.

En el más reciente episodio, la famosa pareja ingresó a un cuarto oscuro, donde no podía ver nada y su objetivo era cenar. Allí, el humorista le dio varios tipos de alimentos para que su compañera de viaje los probara, mientras esperaban por el plato fuerte, una gastronomía típica de Londres.

“Loki, vamos a comer comida típica de Londres porque yo ya me estoy muriendo de hambre (…) Vamos a vivir una experiencia maravillosa porque vamos a comer a oscuras, a ciegas, a redescubrir todos los aromas, los sabores”, le dijo de forma jocosa a ‘Lokillo’, como preámbulo a la aventura.

Durante la experiencia que vivieron en la cena a ciegas, la actriz y el comediante no pudieron evitar las risas, pues no sabían qué era lo que estaban haciendo con sus manos. Desde servir vino y tomarlo, hasta hacer un brindis chocando sus copas, lo cual terminó en desastre, pues terminaron derramando un poco.

“Es muy duro comer así, sin ver absolutamente nada, estoy mucho más atenta a los sabores y a los olores”, señaló Lina durante la emisión del capítulo.

Para concluir la cita, ‘Lokillo’ sugirió hacer ‘un juego’ el cual consistía en tratar de llegar a la boca del otro para lograr un beso. “Lina, vamos a hacer un juego. Usted tira un beso al aire, yo tiro otro y si nos encontramos, son cosas de Dios”, dijo entre risas. Después de dos intento fallidos, el humorista agregó: ”Voy a intentar llegar hasta su ‘boquita’ y si no lo logro, ya no me insista más que esta vez no fue”.

Siendo el último intento, Lina y ‘Lokillo’ por fin lograron darse el beso, aunque fue ‘esquiniado’, a lo que reacciona el comediante: “Lina, me van a echar de la casa mari** (...) Lina no me van a volver a ver por mi casa. Dios, eso se edita”, fueron las últimas palabras para dar por terminada la cita a ciegas.

Vale recordar que en el primer capítulo aparecieron los famosos dentro de un carro convertible, vestidos como si fueran agentes especiales (como en la película Agente 007) y se fueron a andar por la ciudad. Cuando de repente, mientras estaban grabando, se sintieron intimidados por un habitante de la calle que les pidió dinero.

‘Lokillo’ contó su experiencia durante una entrevista al programa matutino Día a día, de Caracol Televisión. El humorista recordó que pararon en un semáforo y, al estar en un auto lujoso, no pasaron desapercibidos, por lo que un habitante de calle los vio y se les acercó para pedirles dinero.

“Yo le dije a Lina Tejeiro ‘guarde todo’ y metimos hasta el celular debajo de las sillas”, señaló entre risas. Adicionalmente, ‘Lokillo’ dijo haber respondido al hombre que no tenían nada, aunque “era muy chistoso que con un carro convertible, una cámara go pro y todos elegantes”, dijeran eso.

Por fortuna para ellos, el hecho solo quedó en un susto vivido en Londres.

Sin embargo, tras su regreso a Colombia y en el reencuentro que hicieron los viajeros en el programa, Lokillo dejó a Tejeiro un poco incómoda con una confesión que decidió hacer al aire.

Lokillo apareció rimando y haciendo sus chistes de doble sentido, algo que siempre lo ha caracterizado, hasta que dejó a todos sorprendidos cuando se refirió a Lina y a su exnovio, el cantante Juan Duque.

“El primer secreto que me enteré allá es que Lina iba a dejar el novio”, dijo el comediante al aire.

En ese momento, los compañeros del set rieron por la broma, mientras que Tejeiro trató de mostrarse tranquila a pesar de lo incómodo del momento.