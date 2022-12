Jugando billar y haciendo la coreografía de ‘Merlina’: así fue la Navidad de Lina Tejeiro

El fin de semana se celebró la Navidad en todo el mundo y los famosos aprovecharon para compartir con sus seguidores cómo vivieron estas fechas. Por ejemplo, la actriz Lina Tejeiro se centró en su familia, con quienes compartió varias experiencias.

A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 9,9 millones de seguidores, Lina Tejeiro compartió un post donde resumió algunas de las actividades que desarrolló en el marco de la Navidad.

En la primera imagen aparece posando junto a su familia, todos vestidos con el mismo atuendo y en compañía de sus dos perritos. Se trató de un traje color negro y rojo, tradicionales en Navidad, y con figuras de pequeños cuadrados.

El carrusel dio continuidad con un video donde la actriz hizo gala de sus habilidades para el billar. En una mesa de tres bandas, Lina Tejeiro mostró dos de sus intentos. De hecho, en uno de ellos, logró la carambola. Esta actividad la llevó a cabo en compañía de su familia, mientras de fondo sonaba Solo un cigarro, icónica canción de Pastor López.

Como antesala a la Navidad, la Novena de Aguinaldos también estuvo presente en la celebración de la familia de Lina Tejeiro, rezando las oraciones y entonando los inconfundibles cánticos de esta tradición.

Otro momento especial que compartió la actriz e influenciadora con sus seguidores tuvo como protagonista al señor Jesús Tejeiro, quien recitó la última carta que el Libertador Simón Bolívar le escribió a su prima Fanny.

La jornada también tuvo espacio para los bailes virales. En compañía de una de sus familiares, Lina Tejeiro hizo la coreografía de la serie Merlina, que es tendencia por estos días en la plataforma TikTok. En la parte de atrás destaca el imponente árbol de Navidad armado en la sala.

La publicación de Lina Tejeiro ha recibido numerosos comentarios de parte de sus seguidores, quienes expresaron sus buenos deseos de Navidad y Año Nuevo.

“La familia lo es todo, ellos hacen nuestra corazoncito más lleno y estable”, expresó la creadora de contenido Cinthia Cossio.

“Hermosura”; “Sabes que somos de calle”; “Hermosa y con una personalidad 10/10″; “Jajajajaja ese ojo para apuntar bien a la bola de billar jajajajajajaja no puedo superarlo! Jajajjajaja creo que así hacemos para la puntería. La navidad es bonita en familia, o con aquellas personas que se convierten en ella”; “Qué hermosura, poder compartir estos momentos con el abuelo”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Lina Tejeiro ya curó su corazón, así se los hizo saber a sus amigos

Lina Tejeiro, quien los últimos días ha captado la atención por su regreso a la televisión, en el programa La vuelta al mundo en 80 risas, publicó en mensaje que estaría relacionado con Juan Duque, con quien rompió su relación sentimental meses atrás. Todo indica que ya lo superó.

En su cuenta en Twitter, la también productora de contenido agradeció a quienes la acompañaron en el proceso de ‘tusa’. “Gracias a mis amigos por hacerme sentir tan bien, los amo”, escribió. El trino lo cerró con un emoji de un corazón con una venda.

Gracias a mis amigos por hacerme sentir tan bien, los amo. ❤️‍🩹 — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) December 22, 2022

Aunque no etiquetó a ninguna amiga en particular, puede que una de ellas sea Greeicy Rendón, con quien, por ejemplo, asistió feliz a uno de los conciertos del año, el de Bad Bunny en la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Incluso, esa noche de noviembre pasó la noche en la casa de la cantante de música urbana.

“A ella le debo muchas cosas porque, llegó a sembrar en mí una semilla de amor propio y a decirme que todas somos diferentes, tenemos magia y que no debía compararme. ‘Eres única, vamos a entrenar, eres muy graciosa y me encanta compartir contigo’, me decía, por eso empecé a sentirme valorada. (...) En ella encontré un refugio donde me sentía cómoda, tranquila y en paz”, dijo Lina Tejeiro sobre Greeicy semanas atrás en una entrevista con su manager, Claudia Serrato.