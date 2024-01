Piqué y Clara Chía quedaron expuestos por “ausencia” de fotos juntos; la pareja tomó radical decisión en su noviazgo

No obstante, con la llegada de 2024, Clara Chía y Gerard Piqué llamaron la atención con una serie de detalles que salieron a la luz, evidenciando una supuesta crisis al interior de su unión. Todo estaba apuntando a que la pareja se había distanciado, pues no se les veía en ningún evento o espacio público.

Piqué y Clara Chía tomaron contundente decisión

“Lo que tiene que entender la gente es que ya no es una novedad que sean pareja. Ya no hay noticia, no hay paparazzis, tienen la tranquilidad que querían. No hay reporteros siguiéndoles, por lo que no hay imágenes, no está ya la prensa. Son novios y fin”, concluyeron.