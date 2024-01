Diana Ángel se destapó y habló sobre sus luchas políticas del pasado: “Esperaba que no nos defraudaran”

Diana Ángel se convirtió en una de las actrices más comentadas de las plataformas digitales, debido a la trayectoria que construyó en los medios desde muy joven. Su estilo, talento y trabajo la llevaron a destacar, conquistando a un público diverso.

La artista captó las miradas de más de uno con su preparación, con su versatilidad y con su potencia ante las cámaras, dejando una huella con personajes que encarnó. La colombiana, además, sumó un gran número de seguidores, quienes apoyaron sus ideas y contenidos, lejos de lo relacionado con la actuación.

De hecho, Diana Ángel se ubicó como foco de reacciones en las plataformas digitales por sus inclinaciones políticas y el apoyo que brindó a ciertos políticos. La celebridad respaldó la campaña presidencial de Gustavo Petro, al igual que otros famosos, reflejando en estos escenarios una postura política bien marcada.

No obstante, con el pasar del tiempo, varios famosos hicieron reflexiones y análisis de lo que sucedió en el primer año de gobierno tras ganas las elecciones, y más de uno cambió de perspectiva. En este grupo estaba la actriz, quien, recientemente, se pronunció sobre su activismo del pasado y las expresiones que plasmó durante las marchas, el estallido social y el alboroto que se desató en el gobierno de Iván Duque.

En una entrevista que concedió Diana Ángel a Laura Acuña, para el formato La sala de Laura Acuña, se tocaron estos temas, sin dar nombre o detalles específicos. Las interrogantes fueron generales, indagando sobre su cambio en redes y cuáles pensamientos tenía en un contexto político.

Diana Ángel se destapó sobre su lucha por temas políticos

De acuerdo con lo que se vio en un clip, la artista se sinceró y reveló por qué dejó de entrar en debates o peleas en plataformas como X, antes conocido como Twitter, soltando verdades sobre sus opiniones con respecto al actual gobierno. La colombiana se frenó y fue clara en que ya era más mesurada y analítica al momento de reaccionar.

Diana Ángel apuntó que cambió mucho y transformó su visión política por cosas que la vida le enseñó, basándose en lecciones y análisis que hizo de lo que acontecía en el país.

“Siempre estuve abanderando cosas que a la gente le generaban resquemor, pero cuando llegaron las redes a uno ‘se le corre la teja’, uno cree que tiene el poder”, dijo al inicio.

“Hay peleas que no me paso, ya entendí muchas cosas, pero me iba de frente con todo. Con la lucha por la población LBTIQ+, con la política, organizamos un sindicato de actores para luchar por los derechos laborales… En un país como este, hay que saber qué peleas casar y cómo uno puede ir con su opinión más tranquila, menos agresiva, más racional”, continuó, mostrando una perspectiva muy distinta a la de hace un tiempo.

De igual manera, la colombiana fue contundente en que entendió que sus reacciones no deben ser en caliente y tampoco debe caer en provocaciones innecesarias por parte de usuarios que la atacan en las redes sociales. Allí hizo referencia a los apodos y calificativos con los que se dirigían a ella, en específico por su inclinación política: “Digo lo que pienso y ahí les dejó... ¿Para qué me voy a poner a oír lo mismo de siempre? Guerrillera, mochilera, lo que sea, yo ya no me engancho”.

Lo que más llamó la atención fue que Laura Acuña soltó otra pregunta, intentando saber si la actriz estaba cansada de esa lucha. Su respuesta fue clara, aceptando que sí estaba agotada de defender causas que al final podían terminar defraudándola.

A pesar de que no fue puntual con detalles específicos, sí aseguró que deseaba cambios reales en el país para beneficiar de la mejor manera. “Después de los años dije: ‘Ay, no’… Me cansé de engancharme ahí. He hecho fuerza para luchas duras, esperaba que no nos defraudaran y que no nos defrauden cuando uno pone la cara. Ojalá todo pudiera cambiar en este país, de la mejor manera”, indicó en la charla.

En aquel instante, se lanzó una interrogante, buscando saber si Diana Ángel se sentía “defraudada por lo que ha pasado”. La celebridad mencionó que nunca le pagaron por sus posturas políticas, por lo que en este instante se siente un poco triste de respaldar asuntos que no se cumplen.

“He sido muy ingenua porque a mí no me ha pagado nadie, pero uno cree lo que le dicen y cuando uno cree en algo, espera que lo cumplan. Y, de repente, nada se cumple y uno empieza a decir: ‘¡Qué tristeza que haya puesto la cara y no cumplan lo que dicen!’”, puntualizó.

La cantante afirmó que no estaba arrepentida y se mantenía firme en sus discursos, esperando que algo sea diferente con el pasar del tiempo: “Siempre he dicho que hay que salir a decirlo y he salido a decir las cosas en las que confié y no pasaron. Pero no estoy arrepentida, porque llevamos muchos años de historia en este país y no pasa nada (...) Hay que darle una oportunidad al tiempo que sea y si definitivamente no pasa nada, aprendimos que esto no cambió y mirar, como ciudadanos, cómo hacer”.