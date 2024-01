“No tenía ni idea quién era La Segura”: Diana Ángel y otros participantes de La Casa de los Famosos revelan detalles del reality

En diálogo con SEMANA, la recordada actriz de Francisco, el matemático contó varios detalles de su participación: hasta su llegada al programa no “tenía ni idea” de quién era La Segura, espera poder llevar una foto de su hijo y lamenta no poder meter en la maleta su saxofón y su ukelele, los dos instrumentos que más disfruta. Y carga consigo una herramienta poderosa: “Soy muy ordenada; por eso, espero no tener problemas de convivencia”.