Diana Ángel fue víctima de los ladrones en Bogotá: “La inseguridad está a otro nivel”

La inseguridad en las calles de Bogotá no conoce de estratos, géneros, edades ni estatus social. Se puede ser un trabajador del común o una persona reconocida de la farándula nacional y aun así se está a merced de los amantes de lo ajeno, quienes no pierden oportunidad para llevarse lo que no es suyo y dejar viendo un chispero a los ciudadanos de la capital colombiana.

La actriz Diana Ángel acaba de entrar en el desafortunado grupo de personas víctimas de los delincuentes y a través de sus redes sociales informó que fue víctima de un robo de grandes magnitudes, pues a pesar de que solo se le llevaron un objeto, este era de lujo y no por capricho, sino porque responde a una de las pasiones de su hijo: la música.

Damián Maldonado, hijo de la actriz, también es músico y el piano es su instrumento de cabecera, por lo cual Ángel había hecho un gran esfuerzo para conseguirle un ejemplar digno de su talento, artefacto que alcanzó a llegar hasta la portería del edificio donde vive en el barrio San Diego, muy cerca a la emblemática Torre Colpatria, pero lamentablemente fue robado de una forma aún inexplicable.

Fue en su perfil de Twitter donde Ángel dio los pormenores de lo que había sucedido, en un trino que ya le está dando la vuelta a todo el país de cuenta de los seguidores de la actriz, quienes atendieron el llamado de ella para difundir la información y así empezar a buscar el piano Yamaha Arius 142 Digital, que según la empresa que los construye tiene un precio recomendado a la venta de 870 euros, $4′400.000 pesos colombianos, aproximadamente.

“Les cuento que la inseguridad está a otro nivel!… Mi hijo es pianista y este piano llegó ayer a mi portería a las 10:00 a. m. y dos personas más entraron y se lo volvieron a llevar. Si de casualidad les van a vender este piano: ¡ES ROBADO!”, trinó la actriz junto con un video del instrumento, que es de dimensiones medianas y de colección exclusiva, por lo que podría ser detectado de forma fácil en caso de que esté en el mercado ilegal.

@PoliciaColombia @Bogota @ClaudiaLopez pic.twitter.com/PyrBdsacti — Diana Angel (@DianAngel01) May 12, 2023

En el ‘tweet’ de Ángel también están etiquetados los usuarios de la Policía Nacional y la alcaldesa de Bogotá Claudia López, a quienes la actriz también recurre para poder recuperar el piano, pues es esencial para que Damián siga su desarrollo profesional en la música, uno de los orgullos más grandes que Diana ostenta de vez en cuando en su perfil de Instagram, donde también muestra detalles de su participación en el proyecto Mujeres a la plancha.

En dicha publicación de Twitter ya se han manifestado algunos seguidores de la actriz, quienes en su mayoría apoyan a Diana en la difícil búsqueda del instrumento y se adhieren a la tesis de la bogotana sobre la inseguridad desbordada que se vive en la capital colombiana. Sin embargo, hubo otros que también aprovecharon para arremeter en su contra y echarle en cara sus preferencias políticas, muy alineadas con el actual gobierno del presidente Gustavo Petro.

“¿'Te democratizaron el piano’ los ‘gestores de paz’?”. “Pero el vigilante sí se las pisó, o sea, ¿cómo si tenía un remitente permite que otro se lo lleve de nuevo y sin autorización? El vigilante debe responderles”. “Terrible la inseguridad”. “Es muy triste aceptarlo, pero la delincuencia está en el nivel más alto de toda nuestra historia, acá no hay una política seria en contra de las bandas que se tomaron todo, la justicia no opera o mejor opera al contrario, las garantías son para los victimarios, lo siento por ti”, son algunos de los comentarios que se leen en el hilo de Diana.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso de hurto.