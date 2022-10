Diana Ángel se destapa y revela la fuerte pelea que tuvo con Alejandra Azcárate, ¿qué pasó?

Alejandra Azcárate ha sido una de las mujeres más polémicas del país durante los últimos años. La comediante no ha temido decir lo que piensa y su personalidad le ha costado más de una crítica, pero uno de los hechos que más ha marcado la vida de la humorista fue el episodio público que vivió con su esposo, Miguel Jaramillo.

En julio de 2021, la Policía interceptó en el aeropuerto de Providencia una avioneta que llevaba casi 500 kilos de cocaína y más de 100 millones de pesos colombianos; la aeronave estaba a nombre de una empresa de la que supuestamente hacía parte el esposo de Azcárate. Desde entonces, los problemas no tuvieron fin, incluso entre sus colegas de la profesión.

Posteriormente, la actriz y cantante Diana Ángel fue invitada al programa La tele letal y allí, en medio de una divertida dinámica, le mostraron las fotos de algunas celebridades y la actriz debía decir qué pensaba de cada una de ellas. Todo ocurrió en medio del escándalo que sufrió Azcárate por cuenta del nombre de su esposo.

“Qué susto, Alejandra. En estos días me metí un susto tremendo porque yo escribí algo y ella creo que no entendió. Hubo un momento donde la acusaron de algo y la tuvieron envuelta en un enredo (…) Yo me atreví a decir que la ley era para todos y que los deberían investigar si no tienen nada que esconder”, comentó Diana.

La cantante aseguró que entendió por qué podía sonar fuerte su comentario, pero que nunca tuvo intención de lastimar a Alejandra Azcárate. “Ella sí ha tenido unas actitudes muy fuertes conmigo y en estos días me vio en un restaurante y se levantó a decirme cosas terribles y me abrumó mucho. Yo le pedí perdón (…) Fue bastante fuerte y yo soy muy sensible y me fui llorando”, dijo Diana.

Luego enfatizó en que siente miedo de Azcárate. “Cada uno tiene que pasar su proceso, no tengo nada en contra de ella y públicamente le digo que fue un malentendido. Sí me asustó un poco, le tengo un poco de miedo… fue bastante aterradora la escena”, concluyó Ángel.

¿Volvería con su ex? Así les respondió Andy Rivera a sus seguidores

El nombre de Andy Rivera ha retumbado con fuerza en los últimos días porque este, a través de la red social Instagram, agregó en sus historias la popular caja de preguntas para que sus seguidores resolvieran las dudas que tienen sobre la vida del cantante.

En este sentido, muchas personas empezaron a hacer sus preguntas, pero hubo una que resaltó entre las demás y esta le cuestionaba al artista si volvería a una nueva relación amorosa con su ex. Ante esto, hubo impresión entre los fanáticos porque la mayoría pensó que se estaba hablando de la misma Lina Tejeiro.

Sin embargo, esta pregunta no fue dirigida en relación con la actriz, sino para Daniela Duque, la madre de Hellen, hija de Andy. Por lo tanto, el cantante decidió contestar sin ningún tipo de vacilación y su respuesta tajante sorprendió a todos sus seguidores.

“Yo nunca respondo esas cosas, pero eso no tiene misterio mi gente, realmente Dani y yo somos parcerísimos, Dani es la mamá de Hellen y nos la llevamos muy bien, hacemos un gran equipo para que Hellen se críe con los mejores valores, Dani tiene su pareja que de hecho nos la llevamos superbien, yo pienso que nosotros hacemos un gran equipo como amigos, no vamos a volver pero siempre vamos a estar conectados en esa labor con Hellen”, afirmó el popular cantante para despejar cualquier tipo de duda.