Aída Victoria Merlano se besó con Westcol, ¿nace otra polémica relación?

La creadora de contenido Aída Vitoria Merlano no ha dejado de ser noticia en los últimos meses desde que se supo que estaba enfrentando un proceso legal por haber sido acusada de complicidad en el escape de su madre, la exmiembro de la Cámara de Representantes Aída Merlano.

Cabe recordar que la mujer fue condenada a once años de prisión por haber comprado votos en el Atlántico. Una vez fue capturada, la mujer pidió ser llevada a una cita odontológica para revisar su diseño de sonrisa y ver a sus hijos. Ese día la mujer se escapó por una ventana y en la actualidad se encuentra en Venezuela.

Ahora, algunos años después del hecho, la joven creo su propia reputación en redes sociales y hoy en día es una de las instagramers más famosas del país. Sin embargo, Aída Victoria está enfrentando un proceso penal en el que en primer lugar le dijeron que podría enfrentar hasta 17 años de prisión sin derecho a casa por cárcel. Pero, durante la primera audiencia, la sentencia fue rebajada a 7 años y aún espera hasta última instancia para saber cual será el veredicto final.

Aída Victoria Merlano le robó un beso al que podría ser su nuevo amor

Mientras tanto, la joven continúa con su vida normal. Por ello, vuelve a ser noticia, pero está vez por una situación amorosa. Tras revelar que terminó su relación con el reguetonero Naldy, al parecer en malos términos, la joven empezó a ser relacionada con el creador de contenido Westcol.

Todo empezó porque el ex de Merlano se refirió al joven como un “pelagato” Después, Aida no se quedó atrás y le reclamó a su expareja por lo que había dicho de Westcol. Días después, la joven apareció en una transmisión del creador de contenido y el chiste pasó a mostrarse más real.

Durante el live, el joven habló con la hija de la prófuga de la justicia respecto a lo que podrían llegar a ser si se da algo entre ellos, no obstante, a la barranquillera le inquieta la edad de Westcol. “Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes”, expuso el streamer.

Por su lado, ella dijo que, “a mí me gusta mucho hablar contigo y pasar tiempo contigo, en verdad que sí, es como si tú me aterrizaras y me recordaras quién soy yo. Yo me reflejo mucho en ti, porque nos parecemos un montón, entonces a veces pasa eso, que tú me recuerdas mucho de qué me pierdo”.

La joven aseguró que estaba empezando a sentir cosas por él y que realmente no le importaba la edad. Además, durante el en vivo los jóvenes se dieron más de un beso frente a todos los espectadores.

Sin lugar a dudas, este suceso entre las dos personalidades que se ganan la vida en una gran parte a través de las redes sociales ha generado mucho revuelo entre sus seguidores y sus detractores. Muchos están de acuerdo en que se formalice una relación entre los dos, pero otros, afirman que lo que están haciendo es solo para ganar más y más fama.

Lo cierto es que Aída Victoria Merlano está frecuentando mucho en las transmisiones de Westcol e incluso, ya han tenido algunas citas juntos y los han visto en el carro del hombre. Aunque no hay una relación formal por el momento, se espera que en los próximos días esta se formalice.