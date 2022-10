“Temo por su vida”: las conmovedoras palabras de la actriz Jamie Lee Curtis al hablar de su hija trans

“Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, solo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla a ella y a otras personas como ella. El nivel de odio es como si no hubiéramos aprendido del fascismo, ¿y cuál es el resultado de eso? El exterminio de seres humanos. Eso es aterrador”.

Estas fueron las fuertes palabras de la célebre actriz californiana Jamie Lee Curtis –famosa por películas como Halloween y Un viernes de locos– en lo que muchos consideran ha sido una de sus entrevistas más sinceras en la prensa estadounidense.

En ella, habló por primera vez abiertamente de la historia de su hija transgénero Ruby, y compartió algunas fotos en las que salen madre e hija.

Según sus palabras, ella y su esposo apreciaron “con asombro y orgullo cómo nuestro hijo Thomas se convirtió en nuestra hija Ruby”, pero expresó su temor a que fuera atacada, producto de la transfobia y la incomprensión de algunos sectores de la sociedad.

¿Bebé a bordo?

Daniella Álvarez desmintió que esté embarazada. - Foto: MAURO GONZALEZ-CARACOL TELEVISIÓN

Hace poco más de un año se dio a conocer el romance entre la modelo, presentadora y exseñorita Colombia Daniella Álvarez y el actor Daniel Arenas. Esta relación se ha consolidado durante este año y los enamorados no han dudado en afirmar que durará mucho tiempo. Por eso, ambos no han sido ajenos a los rumores. Hace un mes se comenzó a especular sobre la supuesta boda de la pareja, que recientemente hizo un viaje por Europa, algo que la propia Daniella desmintió.

La pareja también ha tenido que negar en dos oportunidades que están esperando bebé. El rumor surgió después de que se conocieran fotos publicadas en las redes sociales de la presentadora, en las que, según sus seguidores, se le ve una “pequeña pancita” y el actor reposa su mano sobre ella. Un gesto que muchos internautas interpretan como la clara señal de que llegará un nuevo miembro a sus vidas.

Emotivo reencuentro

Los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, recordados por su participación en Volver al futuro, tuvieron un emotivo reencuentro en el reciente Comic-Con de Nueva York. - Foto: afp

Los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, recordados por su participación en Volver al futuro, como Marty McFly y Doc Brown, tuvieron un emotivo reencuentro en el reciente Comic-Con de Nueva York. En el encuentro hubo espacio para todo, incluso para hablar del estado de salud de Michael, quien padece, desde los 29 años, de párkinson, una enfermedad degenerativa.

En la convención, el actor se refirió al tema y se mostró agradecido con la vida al afirmar que la enfermedad le ha traído muchas enseñanzas y ha sido una buena oportunidad para ayudar a los demás. “Fue lo mejor que me pasó en la vida. Le digo a la gente que es un regalo. No lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

¡Volvieron!

Fueron cerca de 80.000 personas las que disfrutaron de la mítica banda en el estadio El Campín durante las noches de martes y miércoles de esta semana. - Foto: getty images

Tuvieron que pasar 30 años para que los sueños frustrados de esa noche noviembre de 1992 se cumplieran por fin. Guns N’ Roses se presentó en Bogotá con un concierto digno de una de las bandas de rock más importantes del mundo.

A diferencia de sus tradiciones noventeras de salir dos o tres horas tarde a tocar, a las 8:00 p. m. Axl Rose, Slash y Duff McKagan subieron al escenario y materializaron el anhelo de miles de rockeros colombianos: ver a tres de los miembros originales de la agrupación juntos otra vez.

Fueron cerca de 80.000 personas las que disfrutaron de la mítica banda en el estadio El Campín durante las noches de martes y miércoles de esta semana. Así, Bogotá está al nivel de las grandes ciudades del espectáculo, el entretenimiento y la cultura.

Esta semana, la capital cierra su agenda cultural con el concierto de la banda uruguaya Cuarteto de Nos en el Movistar Arena y cuatro días de Sofa (Salón del Ocio y la Fantasía) en Corferias.

¿Un mensaje a Piqué?

“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, así comienza una de las estrofas de Monotonía, el nuevo lanzamiento de Shakira tras la ruptura con Gerard Piqué. - Foto: afp

“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, así comienza una de las estrofas de Monotonía, el nuevo lanzamiento de Shakira tras la ruptura con Gerard Piqué. El anuncio ha generado gran expectativa por el regreso de la barranquillera a la escena musical, tras cinco años de su último álbum de estudio.

Para muchos, este es un claro mensaje de la artista a su exesposo y se han creado todo tipo de teorías y creencias sobre lo que finalmente terminará siendo su regreso a la música. Todo ello, en medio de su divorcio, las disputas legales por la custodia de sus hijos en España y, por supuesto, el juicio por evasión de impuestos en dicho país.

Sin duda, Shakira le está sacando el mayor provecho posible a la coyuntura por la que está atravesando, y el estreno de una canción en estos momentos es ideal para volverse tendencia. Esta vez por mejores motivos.

¿Una maldición?

Pese a las expectativas que generó y las buenas críticas que recibió, parece que los números a los que está acostumbrada la estrella no son los de siempre. - Foto: getty images

Seis años después de publicar 25, un disco con joyas como Hello y Send My Love (To Your New Lover), la británica Adele lanzó 30, un melancólico trabajo que se convirtió en su cuarto álbum de estudio. Sin embargo, su regreso a los escenarios no ha sido el esperado.

Pese a las expectativas que generó y las buenas críticas que recibió, parece que los números a los que está acostumbrada la estrella no son los de siempre. Los discos de estudio de Adele tienen, según Aboutmusicyt, grandes cifras en ventas: 19: 14,3 millones, 21: 49,3 millones; 25: 30,5 millones.

Pero 30, el más reciente, solo llegó a 6,3 millones y se destaca como “el peor” de la serie.Casualmente, otras divas del pop han tenido un bajón en sus cuartos discos, como fue el caso de Nicky Minaj con Queen en 2018; Lady Gaga y Joanne en 2016 y Katy Perry con su álbum Witness en 2017.