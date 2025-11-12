Suscribirse

Estados Unidos

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 enfrentan polémica por la inclusión de atletas trans en California

El impulso de California por garantizar la participación de atletas transgénero en equipos femeninos enfrenta un posible veto del Comité Olímpico Internacional, que prepara nuevas reglas de exclusión antes de Los Ángeles 2028.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025, 11:52 a. m.
LA28 y sedes para distinta disciplinas de los jugos Olímpicos
El debate sobre la participación de mujeres trans en categorías femeninas podría marcar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

A menos de tres años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California se encuentra en el centro de una tormenta global. Su política de inclusión deportiva para personas transgénero podría entrar en conflicto con el Comité Olímpico Internacional (COI).

La entidad deportiva estudia la posibilidad de prohibir la participación de mujeres trans en categorías femeninas, medida que no solo reaviva el debate sobre equidad y derechos, sino que también amenaza con poner a prueba la relación entre la sede olímpica y la máxima autoridad del deporte mundial.

Contexto: Donald Trump busca cambiar los Juegos Olímpicos: esta es su nueva polémica decisión

IOC prepara un nuevo giro que puede chocar con la política de inclusión deportiva de California

La pugna entre inclusión y competencia llega al epicentro deportivo a poco más de dos años de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

En California, el discurso oficial ha abierto la puerta para que atletas transgéneros participen en equipos de acuerdo con su identidad de género, especialmente en categorías escolares.

Sin embargo, el IOC se manifiesta cada vez más cercano a imponer un veto directo para mujeres trans, aquellas asignadas hombre al nacer, a las pruebas femeninas en el ciclo olímpico, lo que amenaza con convertir esta política estatal en un serio obstáculo institucional.

Las implicaciones trascienden lo deportivo, ya que se trata de una batalla simbólica entre dos modelos. Por un lado, California se posiciona como bastión del liberalismo social y la diversidad, mientras que el IOC, después de décadas de reglas federadas, alista una política global uniforme, citando la categoría femenina, como una línea roja que se debe proteger.

Los deportistas a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 podrán desplazarse a bordo de taxis aéreos eléctricos.
Ccrece la tensión entre las políticas inclusivas de California y las nuevas reglas del Comité Olímpico Internacional. | Foto: Archer Aviation

Impacto político, social y educativo en el estado anfitrión

El conflicto adquiere ritmo político local. El gobernador Gavin Newsom, ya precandidato presidencial, ha tratado de adoptar una posición moderada, admitiendo que hay un “problema de equidad”, mientras defiende la inclusión.

Sin embargo, otros demócratas como Scott Wiener, han señalado que el discurso es “profundamente perturbador”, al sugerir concesiones que podrían erosionar los derechos de personas trans. , como se informa en Newsweek.

Mientras tanto, legisladores republicanos de California ven estos posibles lineamientos del IOC como respaldo a su argumento de que permitir que personas asignadas hombres compitan en categoría femenina implica “injusticia, robo de oportunidades y dignidad para las mujeres”.

El mismo medio en mención, indica que, en el ámbito educativo, el estado permite actualmente que niñas y mujeres trans participen en equipos femeninos en institutos.

Pero si el IOC impone un veto estricto, esa política estatal podría entrar en flagrante contravención con los requisitos federativos olímpicos.

A su vez, esto abre interrogantes sobre qué ocurre en categorías inferiores, universitarias y amateur, respecto al flujo regulatorio, desde deportes escolares hasta el altísimo nivel internacional.

Contexto: Mundial de Clubes 2025, en medio de redadas contra inmigrantes: ¿anticipo de United 2026 y Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

¿Qué está en juego y qué viene?

El IOC no ha publicado aún sus reglas definitivas, pero según fuentes británicas citadas por la prensa internacional, se mueve hacia prohibir mujeres trans en la categoría femenina en pruebas internacionales, rompiendo con el modelo previo donde cada federación decidía sus criterios.

Para California, y para Estados Unidos en general, esto significa que la sede de los Juegos de 2028 podría convertirse en escenario de conflicto institucional, donde la legislación estatal, la política deportiva nacional y las regulaciones olímpicas internacionales se tensionan.

Si se adopta la nueva política, los organizadores podrían verse en la necesidad de modificar los requisitos de participación, y los debates sobre equidad, identidad de género, y el espíritu olímpico cobrarán un protagonismo inédito.

Así, lo que comenzó como un episodio técnico de reglamentos deportivos puede transformarse en un símbolo de la tensión más amplia entre inclusión, fair play y poder regulatorio global.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

2. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

3. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

4. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

5. Capturan a alias Jeifri, ladrón serial de computadoras de vehículos en Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosJuegos OlímpicospolémicaLos Ángeles Atletas transgénero

Noticias Destacadas

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.

Estados Unidos cancela su sistema gratuito de impuestos: el IRS cierra ‘Direct File’ y deja a millones sin opción para 2026

Redacción Mundo
x

Auroras boreales en Estados Unidos: hora y lugares donde podrá admirar el fenómeno del año. Ya se han reportado impactantes imágenes

Redacción Mundo
Ignorar una multa de tránsito puede derivar en la suspensión de la licencia y el aumento del costo del seguro

Multas de tránsito en Estados Unidos: ¿cuándo prescriben y qué ocurre si no las paga?

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.