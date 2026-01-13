La Corte Suprema de los Estados Unidos se adentrará este martes en la polémica discusión sobre la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

El tribunal, de mayoría conservadora, escuchará impugnaciones a leyes estatales de Idaho y Virginia Occidental que vetan la participación de atletas transgénero en categorías femeninas.

Debate legal deportistas trans Foto: Getty Images

Una cantidad importante de estados del país norteamericano ha aprobado en los últimos años leyes que impiden que personas asignadas varón al nacer participen en deportes femeninos.

El caso de Idaho, que será escuchado por los nueve jueces, tiene su origen en la Ley de Equidad en los Deportes Femeninos de 2020, impulsada por la mayoría republicana en ese estado.

La legislación fue impugnada por una atleta transgénero de una universidad estatal, y tribunales inferiores determinaron que dicha ley violaría la cláusula constitucional de igual protección, según la cual todos los sujetos deben ser tratados de la misma manera, al considerar que en este caso se estaría incurriendo en una discriminación por género.

En Virginia Occidental, la Ley para Proteger los Deportes Femeninos de 2021 fue impugnada por una estudiante transgénero de secundaria a quien se le impidió competir en el equipo de atletismo femenino.

Un tribunal de apelaciones dictaminó que la prohibición equivalía a discriminación por razón de sexo y violaba el Título IX, la ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en programas educativos.

En febrero de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a prohibir que las atletas transgénero participen en deportes femeninos.

“A partir de ahora, los deportes femeninos serán solo para mujeres”, dijo Trump. “Con esta orden ejecutiva, se acaba la guerra contra los deportes femeninos”.

La orden ejecutiva permite que las agencias federales nieguen fondos a las escuelas que permitan que atletas transgénero compitan en equipos de niñas o de mujeres.

El caso de Lia Thomas

Una nadadora de la Universidad de Pensilvania (Upenn), Lia Thomas, se convirtió en un foco de controversia en este encendido debate, luego de competir en pruebas universitarias femeninas en 2022.

Voces críticas, incluidas algunas compañeras de natación, señalaron que Thomas, quien anteriormente había sido parte del equipo universitario masculino, no debía competir contra mujeres debido a una ventaja física que, según afirmaron, se hacía evidente al participar en categorías femeninas.

Upenn finalmente accedió a prohibir a las atletas transgénero en sus equipos deportivos femeninos, resolviendo así una denuncia federal por derechos civiles derivada de la polémica en torno a Thomas.

La medida se produjo tras una investigación de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que determinó que la universidad había violado el Título IX al permitir que Thomas compitiera en competiciones femeninas.

Esto refleja un conflicto de interpretaciones: algunos sostienen que excluir a estudiantes trans de los equipos femeninos puede vulnerar el Título IX por constituir discriminación por sexo; otros consideran que permitir su participación podría entrar en tensión con el objetivo de equidad del deporte femenino, debido a posibles ventajas físicas asociadas a haber pasado por la pubertad masculina, según el deporte.

En la Corte Suprema, los conservadores superan en número a los liberales por seis a tres. El año pasado, los jueces intervinieron en dos casos de alto perfil relacionados con personas transgénero.

Se espera que la Corte Suprema emita su fallo en junio o a comienzos de julio.

Corte Suprema estudiará el caso. Foto: Getty Images / SOPA Images

*Con información de AFP