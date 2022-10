La foto con la que Amaia Montero preocupó a sus seguidores, ¿qué le pasó?

Más de una generación se vio influenciada por Amaia Montero y sus canciones mientras estaba en la icónica banda La Oreja de Van Gogh. Muchos recuerdan temas musicales como ‘Rosas’, ‘20 de enero’, ‘Mariposa’, ‘Vestido azul’, ‘La playa’ y ‘Cuídate’.

Sin embargo, sin mucha polémica de por medio, en 2007 Amaia anunció que se retiraba de la banda que fue su hogar y cuna de éxitos durante casi una década para emprender una carrera musical como solista.

Luego de esto, y sin resentimientos aparentes, La Oreja de Van Gogh anunció que ya tenían una nueva cantante. Montero ha conseguido reconocimientos estando como solista, pero en las últimas semanas su aspecto ha preocupado a muchos alrededor del mundo.

Las foto de Amaia Montero que tiene preocupado al mundo de la música

Amaia Montero a sus 46 años sigue dedicada a escribir y cantar canciones que llegan a millones de audiencias en el mundo. Sin embargo, parece que esto podría terminar pronto, pues parece que la artista española está pasando por una fuerte crisis mental.

Amaia no solo ha resaltado por su talento para cautivar en las tarimas, sino también por su belleza. Hace unas semanas, Montero publicó una foto que ha dejado mucho de qué hablar. En ella se ve a la artista con un rostro demacrado y desgastado, pero lo que más preocupó fue el mensaje que dejó para acompañar la foto, aunque luego lo hubiera borrado: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Además de esta fotografía, la cantante ha dejado fragmentos de algunas canciones cuyas letras hablan de fuertes desilusiones y de la pérdida del valor de la vida. Por esto, sus amigos y fanáticos le han dejado algunos textos de aliento.

“Resiliencia, compañera mía”. “Eres la Reina del Pop no lo olvides! Vamos!”. “Muchos te queremos de vuelta”. “La vida sirve siempre recuerda que vales mucho y tú voz inspira”, son algunos de los mensajes que le dejan a la artista española en espera de su pronta recuperación y aparición en presentaciones.

Un medio español aseguró que intentó comunicarse con la familia de la cantante, pero solo logró que su hermana Idoia Montero, quien también es su asistente, comentara que la familia no está dispuesta a hablar de la salud mental de Amaia.

Critican a Greeicy Rendón por bailar y “descuidar a su hijo”

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, Greeicy Rendón suele publicar momentos de su día a día junto a su pareja, Mike Bahía, sus mascotas y su hijo Kai. Hace poco mostró una actividad frecuente que disfruta, el baile.

Incluso, este ha sido uno de los ámbitos por los que Rendón ha sido muy elogiada en sus videos. En esta ocasión, se mueve al ritmo de una canción de reguetón mientras su hijo se encuentra en una colchoneta en el piso junto a los perros de la familia.

Aunque para muchos se trata de un video normal de la caleña compartiendo un momento con su hijo, a otros no les cayó muy bien el hecho de que el pequeño estuviera en el piso junto a los perros para que Greeicy bailara.

“Ay, no, ante todo qué pesar con el bebé, él cansado ahí con su cabecita”; “Ella como siempre concentrada en los perros y el bailecito... Y el niño ahí, qué pecado”; “El niño ya estaba cansado de ver tanto brinco”; “Ella ni se da cuenta que los perros están haciendo de las suyas en los pies del bebé”; “Y el bebé dándose cabezazos en el piso”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la cantante.