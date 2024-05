La sorpresa que se llevó Luisito Comunica tras visitar el aeropuerto El Dorado, en Bogotá

Tras un exitoso paso por la Filbo, Luisito regresó a México, no sin antes compartir en sus redes sociales un detalle que le llamó especialmente la atención cuando estuvo en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Los baños para mascotas de El Dorado le causaron gran curiosidad a Luisito Comunica, quien mostró cada detalle a sus seguidores. Es más, curiosamente identificó un resto de material que no fue correctamente desechado por los cuidadores de una mascota. En ese sentido, aprovechó para hacer un llamado, invitando a dejar el espacio limpio después de utilizarlo.

Vale mencionar que estos baños cuentan con dispensadores de bolsas para que los cuidadores recojan las necesidades de sus mascotas y las dejen en el lugar indicado. Así, el espacio debe mantenerse limpio para que no acumule suciedad ni malos olores.

Pero la fascinación del influenciador no terminó ahí. Si bien esta no es la primera vez que Luisito visita Colombia, ha mencionado que no es un experto en el país, por lo que en cada oportunidad descubre algo nuevo.