Luisito Comunica vivió aterrador momento en su viaje por Nigeria, “Vi mi vida pasar”

Extorsionan a Luisito Comunica en Nigeria

Adicional, reveló que, “Pero en eso, llegó con un poli, yo esto lo compré adentro del aeropuerto, o sea ya había pasado yo migración, chequeo… todo, llega un poli y me dice ‘Show brother love’ y le digo ‘No’ y me dice ‘Ok, food, you cannot take food’ así de que no puedes tomar comida y yo que pedo, me quita esto y mi chocolate”.