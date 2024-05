Esta fue la última petición que Omar Geles le hizo a Alberto Linero y que lo tiene arrepentido por no cumplirla

Son muchas las personalidades públicas que han lamentado la muerte del maestro, algunos han revelado anécdotas que tuvieron a su lado. El exsacerdote Alberto Linero fue uno de los últimos en mostrar su tristeza por la partida de Geles. El también escritor aprovechó su columna en Blu Radio para revelar la última petición que le hizo el cantante y que no le podrá cumplir.

“ Me insistió en que organizara una de esas poesías que él sabía, que yo escribía sobre mi experiencia de vida y que la compartiera para que él, con su genio musical, la convirtiera en una canción”, aseguró Linero.

El excura dejó en claro que esta situación le generó mucha emoción y por ello le respondió que sí, inmediatamente comenzó a escribir algunos versos para tener en algún momento la oportunidad de entregárselos, pero lamentó no poder hacerlo.

El exsacerdote se mostró arrepentido por no poder cumplir la petición. | Foto: Alejandra Quintero Sinisterra

“Emocionado, garabateé los versos y hasta algún sonsonete le agregué, esperando encontrar el momento para entregárselos. Por esa manía que tenemos los humanos de procrastinar, no lo hice y ya hoy él no está”, dijo.

Linero señaló que la repentina muerte de Geles le dejó grandes lecciones para la vida, principalmente que una persona no es dueño de esta y en cualquier momento puede partir, por lo que es importante vivir en el presente y disfrutar al máximo.

Igualmente, resaltó la importancia de no “vivir aplazando” las cosas, sino todo lo contrario, llenarse de confianza y seguridad en uno mismo para hacer lo que se quiere en ese instante. “El miedo al fracaso, el perfeccionismo y el no organizar bien el tiempo pueden ser las causas por las que uno procrastine y no actúe con la celeridad que la vida exige”, manifestó.