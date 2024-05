Jessi Uribe expuso verdadero motivo por el cual no se pronunció tras la muerte de Omar Geles

En su cuenta de Instagram, el intérprete decidió realizar una dinámica de preguntas para interactuar de manera más cercana con sus seguidores. No obstante, un comentario en particular captó la atención del cantante. En la caja de preguntas, un seguidor expresó: “¿Por qué no publicó nada sobre Omar Geles? Muy mal de su parte”.

Luego, agregó: “No público porque el dolor lo siento yo, no tengo que transmitírselo a ustedes, y no me gusta promocionar música o promocionar otras cosas aprovechando el momento tan triste que pasa la familia y todos los amantes de la música; a todos los que crecimos con sus canciones. Merece respeto y claro que me duele; espero que mi Dios lo reciba con los brazos abiertos”