Camilo lanza ‘Cuatro’, su más reciente álbum, y se embarca en una nueva gira que lo llevará por Europa y Estados Unidos

“Este álbum es importante porque me permitió aprender muchísimo sobre mí, me retó a aprender y a tocar nuevos instrumentos, a darle rienda suelta a mi libertad creativa, a explorar lugares y emociones que viven dentro de mí y también sonidos con objetos cotidianos que no son instrumentos musicales y que esta vez, me atreví a incorporarlos”, confesó Camilo.