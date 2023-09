Casi sufre un accidente; así celebró Camilo cuando se enteró de sus nominaciones a los Latin Grammy

La celebración de Camilo Echeverry al conocer las nominaciones a los Latin Grammy

Tras conocer los anuncios, el colombiano no pudo aguantar su alegría y satisfacción y tras golpear repetidamente el sofá en señal de alegría, se levantó para dar algunos saltos de la misma emoción. No obstante, en medio de su celebración por poco pierde el equilibrio, sin embargo, logró apoyarse en la pared y en el sofá para continuar sin ningún contratiempo su efusiva celebración.

Así mismo, en la publicación que realizó Camilo a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 28 millones de seguidores, el artista agradeció a sus fanáticos y escribió: “Siempre me da un poquito de pudor ponerme esta camiseta, porque jajajaja, qué va a decir la gente?? Tipo wow, Camilo es su propio fan, jajajajaja. Pero hoy no me aguanté... y sí. Sí lo soy. Amo lo que está pasándome, la vida que llevo, las 7 nominaciones al @latingrammys, la Tribu que crece y crece... Y @evaluna dijo que pa’ celebrar, ella iba a cocinar... así que bueno... La vida feliz. GRACIAS AL CREADOR POR ESTOOOOO!!!!!!!!!! Gracias Tribu, gracias a la academia, gracias a mis papás que me siguen amando aún con este bigote. GRACIAAAAAAS!!!”.