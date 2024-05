Esposa de Omar Geles recordó el apasionado mensaje que le escribió el cantante: “Seré el león que te defenderá hasta morir”

Jessi Uribe expuso verdadero motivo por el cual no se pronunció tras la muerte de Omar Geles

Contexto: Jessi Uribe expuso verdadero motivo por el cual no se pronunció tras la muerte de Omar Geles

“Mi chiquita, quiero confesarte que mi afán por triunfar se basa en que no te falte nada, ni a ti ni a mis pequeños. Mientras yo viva seré el León que te defenderá hasta morir, eres el amor de mi vida entera. Mis lágrimas salen cuando siento que me amas así como yo te amo. Sé que me amas, lo sé”, dijo en el mensaje.