Conmovedor mensaje de Yeison Jiménez a horas de concierto que tenía con Omar Geles

Yeison Jiménez lamentó la noticia de la muerte de Omar Geles

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de música popular lamentó la muerte de Omar Geles y dejó un emotivo mensaje: “Es que no murió cualquiera! Se fue el compositor de la canción que me hizo llorar muchas veces y se llama MI HISTORIA! Viejo te aprecio, te admiro y me dueles en el alma”.