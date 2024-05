SEMANA acompañó a la mamá de Omar Geles en el día más doloroso de su vida: despidió a su hijo

“Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida”.

Y así fue. Los caminos terminaron como nadie los creía, pues seguramente no había una sola persona en Valledupar, ni en toda Colombia, que se imaginara que a tan corta edad al rey vallenato y juglar Omar Geles no le iba a alcanzar más la vida. Aunque era consciente de que “la vida de repente ha de acabarse” y que “las despedidas son muy tristes”, quizás nunca sospechó que “un tren se llevaría en su viaje aquellas ilusiones que de niño” se juró.

“Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar pa mi hermano y pa mí, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja (…)” fueron algunos de los versos que Omar plasmó en la canción. “Pero qué va, si el destino es así”, y fue Mamá Hilda quien tuvo que despedir y enterrar a su hijo más preciado.